Nina z "Sanatorium miłości" to zdecydowanie najbardziej przebojowa uczestniczka programu TVP. Charyzmatyczna pani Janina "Nina" Busk ma 62 lata i pochodzi z Torunia. W "Sanatorium miłości" , podobnie jak pozostali kuracjusze, poszukuje wielkiej miłości. Nina w rozmowie z "Rewią" zdradziła, że do udziału w programie namówiła ją przyjaciółka. Co jeszcze powiedziała? Okazuje się, że w przeszłości miała wystąpić w hitowym programie TVN!

Dlaczego Nina nie pojawiła się w show TVN?

Okazuje się, że pani Nina 18 lat temu chciała wystąpić w programie "Big Brother"! Jak informuje "Rewia" Nina zgłosiła się na casting do pierwszej edycji hitowego reality-show. Według doniesień medialnych Janina Busk przegrała wówczas z Alicją Walczak, która dostała się do "BB".

Zapewniano mnie, że trafię do programu. I mam czekać na telefon od producenta. Nikt wtedy jednak się nie odezwał - przyznała Nina.

Żałujecie, że pani Janina nie wystąpiła w programie "Big Brother"? Myślicie, że w przyszłości zobaczymy ją w innym show?

