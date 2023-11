Ryszard Adamowicz, ojciec zamordowanego w styczniu tego roku prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, udzielił wywiadu stacji TVN24.

Reklama

Ponieważ jesteśmy wierzącymi, chrześcijanami… Przebaczyliśmy temu zabójcy - mówił w programie „Czarno na Białym” Ryszard Adamowicz, 91-letni ojciec zamordowanego prezydenta.

Wywiad w przeddzień Wszystkich Świętych wyemitował TVN24 w programie „Czarno na białym”.

Zobacz także: Wstrząsające słowa Magdaleny Adamowicz o Pawle: "W dniu śmierci zadzwonił do mnie..."

Ojciec Pawła Adamowicza wybacza zabójcy

Przebaczyliśmy temu zabójcy. Ja mówię Bóg dał i Bóg wziął - mówi pan Ryszard

Niezwykłe wyznanie padło podczas długiej rozmowy z TVN24. Ryszard Adamowicz opowiadał o swoim dzieciństwie w Wilnie, przeprowadzce do Gdańska. Wreszcie synach - Piotrze i Pawle.

Nigdy nie przepuszczliśmy, że ta nienawiść znajdzie wyraz w takim akcie jak 13 stycznia nastąpił. Niech Bóg wszytkim błogosławi. Tym, którzy oczerniali, i tym którzy dobrze życzyli - mówi ojciec Adamowicza.

Piotr Adamowicz o bracie

W "Czarno na Białym" wystąpił też brat zamordowanego prezydenta, Piotr Adamowicz.

Takiej agresji, takiego konfliktu 10 lat temu, 15 lat temu, 20 lat temu nie było - mówi brat zamordowanego prezydenta.

Piotr Adamowicz, wybrany ostatnio posłem. Uważa, że gdyby nie wydarzenia 13 stycznia nie byłby dziś w parlamencie. Nie chciał jednak ustawić kampanii wokół tragedii. Nie pytany, nie odwoływał się do niej.

Czy on przebaczył?

Nie myślę nad tym jeszcze. To musi być świadoma decyzja, nie emocjonalna. Poza tym sprawa nie jest zamknięta. To jeszcze trochę za wcześnie.

Chce za to walczyć z hejtem. Bo to jego brat jest symbolem tego, co hejt zrobił z naszym życiem publicznym. Narodowcy wystawili na niego akt politycznego zgonu, niedługo potem padł ofiarą zamachowca.

Jeszcze po śmierci słyszał teorie jakoby jego brat Paweł żył i mieszkał gdzieś w willi z basenem.

Ja nie używam tych słów które tu padły, których użył pewien szeregowy poseł bez trybu: "zamordowaliście". Mógłbym, ale nie chcę - mówi

Śledztwo w sprawie ciągle trwa.

Zobacz także: Najbardziej poruszające fragmenty wywiadu Magdaleny Adamowicz dla "Newsweeka". Co zwiastowało tragedię?

Żona Pawła Adamowicza z jego ojciem podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego:

East News

Reklama

Zamordowany prezydent Gdańska Paweł Adamowicz: