Monika Mrozowska opublikowała pierwszy wpis po narodzinach synka! Chwyta za serce! 

Monika Mrozowska urodziła swoje czwarte dziecko! Lucjan przyszedł na świat 19 stycznia. Aktorka już wcześniej w wywiadzie dla Party zdradziła, że jest to ciąża podwyższonego ryzyka i zostało zaplanowane cesarskie cięcie:

Mam 40 lat i świadomość, że będzie to czwarta ciąża, która skończy się cesarskim cięciem. Różne rzeczy mogły się wydarzyć, bo była to ciąża podwyższonego ryzyka, dlatego niemal do samego końca nie chciałam o niej rozmawiać. - zdradziła Monika Mrozowska.

Pierwszym zdjęciem Lucjana pochwalił się na Instagramie dumny tata, Maciej Augścik-Lipka, a teraz to Monika Mrozowska pokazała "ostatnie zdjęcie w dwupaku".

Monika Mrozowska w czwartej ciąży wielokrotnie decydowała się na profesjonalne sesje ciążowe, aby uwiecznić ten wyjątkowy stan. Aktorka właśnie pochwaliła się ostatnimi ciążowymi zdjęciami i tym samym potwierdziła, że Lucjan jest już razem z nimi:

Pod ostatnim zdjęciem z ciążowym brzuszkiem pojawiło się mnóstwo komentarzy z gratulacjami, m.in od Macieja Sieradzkiego, Joanny Jabłczyńskiej, Joanny Koroniewskiej, Izabeli Zwierzyńskiej, Anety Zając czy Anity Sokołowskiej.

Tylko spójrzcie na ostatnie zdjęcie Moniki Mrozowskiej przed porodem!

19 stycznia 2021 roku na świat przyszedł syn Moniki Mrozowskiej, Lucjan. Pierwszym zdjęciem dziecka pochwalił się w mediach społecznościowych dumny tata.

Monika Mrozowska niedawno w wywiadzie dla "Party" zdradziła, jak radzi sobie z krytycznymi komentarzami na temat swoich wyborów życiowych. Aktorka wyznała, że wiele tekstów sprawia jej przykrość, kiedy je czyta, ale stara się nie przejmować krytycznymi uwagami i najważniejsze dla niej to życie w zgodzie i szczęście jej rodziny:

Nie reaguję impulsywnie, nie rzucam w złości mięsem i nie każę się tym ludziom odczepić, choć może powinnam. Nie rozumiem, dlaczego kobiety ocenia się na każdym kroku. Dlaczego my się ciągle musimy z czegoś tłumaczyć? Jeśli mężczyzna zostawia kobietę z chorym, niepełnosprawnym dzieckiem, żonę dla młodszej kochanki albo dziewczynę w ciąży – jest OK. Facet, który ma piątą żonę, z którą ma kolejne dziecko, też nikogo nie interesuje. A kobieta w takiej sytuacji jest opluwana na każdym kroku. Nie ma na to mojej zgody. Komuś mogą się nie podobać moje życiowe wybory, ale one są moje! Żyję na swoich zasadach i nie zamierzam tego zmieniać – mówi otwarcie aktorka w wywiadzie dla "Party".