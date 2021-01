Monika Mrozowska pokazała zdjęcia trzy dni po porodzie. "Czuję się jak potrącona przez TIRa"

Tydzień temu na świat przyszło czwarte dziecko Moniki Mrozowskiej - synek o imieniu Lucjan. Przez cały czas trwania ciąży aktorka chętnie dzieliła się z fanami swoimi przemyśleniami i jak się okazuje, również po porodzie postanowiła pokazać prawdziwą stronę macierzyństwa. Gwiazda opublikowała w mediach społecznościowych kolejne fotografie i w obszernym wpisie zdobyła się na szczere wyznanie, a także nawiązała do gwiazd, które tuż po wyjściu z porodówki eksponują idealne ciało. Co na to jej fani? Internautki wręcz nie mogły powstrzymać się od zachwytów. Ich zdaniem, Monika Mrozowska wygląda naprawdę sexy!

Monika Mrozowska pokazała zdjęcie po porodzie. "Nie wszystkie po porodzie wyglądamy jak..."

Przez ostatnie tygodnie fani Moniki Mrozowskiej z niecierpliwości czekali, aż ta po raz kolejny zostanie mamą i pokaże światu swoje czwarte dziecko. Choć aktorka w trakcie ciąży musiała mierzyć się z ogromną falą hejtu i negatywnych komentarzy, a i sam poród nie okazał się łatwy, z twarzy świeżo upieczonej mamy nie schodzi uśmiech. Jak gwiazda czuje się po powrocie do domu?

Moje piersi są twarde jak kamień, i wielkie jak melony z Biedronki, bo właśnie zaczął się „mleczny nawał”, moje wnętrzności kurczą się wywołując ból, a miejscami wręcz czuję się jak potrącona przez TIRa. Muszę tłumaczyć mojemu starszemu synowi, że w tym „wielkim” poporodowym brzuchu wcale nie ma kolejnego brata i że nie mogę wziąć go na ręce, bo pod tym brzuchem mam zaszytą dziurę , przez którą lekarze wyciągnęli Lucka... oczywiście muszę ją pokazać, bo młody nie dowierza.

Przy okazji Monika Mrozowska postanowiła opublikować serie zdjęć, na których pokazuje, jak jej ciało wyglądało trzy dni po porodzie. Aktorka przyznała, że po 9 miesiącach nie wymaga od niego, by natychmiast wróciło do dawnej formy i podkreśliła, że przyszłe mamy powinny być dla siebie o wiele bardziej wyrozumiałe. Co sądzi o chwaleniem się piękną sylwetką tuż po urodzeniu dziecka?

Mam wrażenie, że im jestem dla siebie czulsza, tym ono czuje się i wygląda coraz lepiej ❤️ (...) Także moje drogie panie... nie wszystkie po porodzie wyglądamy jak (i tu proszę wpisać dowolne nazwisko, które wywoływało u Was frustrację 😉😂) , większość z nas wygląda NORMALNIE, bo to co widzicie na zdjęciach to stan NORMALNY .

Gwiazda przyznała, że ani przez chwilę nie wahała się, by wrzucić do sieci "takie" zdjęcia, czym, jak się okazuje, poruszyła internautki, które w komentarzach nie tylko nie szczędziły jej komplementów, ale i podziękowały za szczery wpis:

- Jezu, wyglądasz pięknie i sexy, bo piękno to nie tylko płaski brzuch

- Cudna i taka mądra

- Pięknie napisane, ja sama widzę różnicę po 3 ciąży, niby waga ta sama, a ciało już inne, ale też idę małymi kroczkami do tego co było

- Nie mam w zwyczaju dodawania komentarzy pod zdjęciami, ale za ten wpis ogromnie dziękuję!

- Wygląda Pani pięknie

- Wyglądasz pięknie, ja nie miałam takiej odwagi

Musimy przyznać, że zarówno zdjęcia, jak i piękne słowa ujęły także i nas, a świeżo upieczonym rodzicom ponownie gratulujemy!

Zobacz także: Monika Mrozowska pokazała zdjęcie, jak karmi najmłodszego syna! "Nasza droga z Luckiem nie była taka prosta"

Synek Moniki Mrozowskiej i jej partnera Macieja, przyszedł na świat tydzień temu. To dumny tata jako pierwszy pokazał zdjęcie swojej pociechy.