Niespodziewany zwrot akcji w "Żonie dla Polaka". Emocje sięgnęły zenitu
Za nami 5. odcinek "Żony dla Polaka", w którym emocje sięgnęły zenitu. Dwie uczestniczki pożegnały się z programem. Sprawdźcie, co wydarzyło się w najnowszym epizodzie.
Już początek najnowszego odcinka „Żony dla Polaka” zaskoczył widzów. Na samym początku piątego odcinka jedna z kandydatek postanowiła pożegnać się z programem i Wojtkiem. Decyzja była dla uczestnika sporym zaskoczeniem
"Żona dla Polaka": Kasia pożegnała się z Wojtkiem
Najnowszy odcinek „Żony dla Polaka” rozpoczął się od szczerej rozmowy Wojtka z Kasią. Choć ich relacja rozwijała się spokojnie, kandydatka doszła do wniosku, że nie jest to uczucie, którego szuka. Bez zbędnych dramatów postanowiła odejść z programu, jasno stawiając sprawę.
Szukam partnera na dalszą część życia. Myślę, że nasza relacja, którą budujemy jest bardziej przyjacielska
Decyzja Kasi była dla Wojtka zaskoczeniem, jednak uczestnik przyjął ją z dużą dojrzałością. Jak sam przyznał, wolał szczerość niż dalsze budowanie relacji bez perspektyw.
Impreza u Doroty - niespodziewane emocje wzięły górę
Dorota postanowiła zorganizować imprezę i zaprosiła kandydatów do wspólnych przygotowań. W trakcie zamieszania znalazła chwilę, by porozmawiać na osobności z Marcinem. Chciała dopytać go o dziewczyny, które rzekomo miały do niego pisać. Nie ukrywała przy tym, że jest osobą zazdrosną.
Dorota jest twardą osobą bardzo dominującą, jak wiemy mnie się nie da zdominować
Atmosfera szybko zgęstniała. Niespodziewanie Dorota poprosiła Marcina, by pocałował ją w dłoń, na co ten się zgodził. Podczas imprezy drogi Doroty i Marcina ponownie się skrzyżowały. Szczera rozmowa, pełna napięcia i niedopowiedzeń, zakończyła się zaskakującymi słowami uczestnika:
Zawsze możesz odesłać mnie drugiego.
Dorota zapytała, czy właśnie tego chce, lecz odpowiedź brzmiała: "możesz".
Tak intymnie jeszcze nie było. Matt na randce z Kasią
U Matta i jego kandydatek wspólnie spędzony czas przebiegał zdecydowanie spokojniej. Podczas rozmów pojawił się temat mody i wyglądu. Padło pytanie, czy coś szczególnie przeszkadza mu u kobiet. Uczestnik bez wahania przyznał, że nie przepada za zbyt dużymi tatuażami czy kolczykami w nietypowych miejscach.
Uwielbiam kobietę z rana w mojej rościągniętej koszulce, rozczochraną
Tym razem Matt zabrał na randkę Kasię. Para spędziła czas na kreatywnym zajęciu - lepieniu z gliny. Nie brakowało śmiechu, czułych gestów i wyraźnej chemii, która mogła zwiastować dalszy rozwój tej relacji.
Wiola zawalczyła o Maćka. Ania pożegnała się z programem
Wiola u boku Maćka i pozostałych kandydatek czuła się coraz pewniej. Ku zaskoczeniu wszystkich postanowiła przejąć inicjatywę i skierowała do dziewczyn bezpośrednie pytanie:
Jaką macie motywację, żeby zostać w programie?
Reakcja zarówno Maćka, jak i pozostałych uczestniczek była natychmiastowa. Pojawiły się żarty i pytania, czy Wiola właśnie nie przejęła roli prowadzącej. Trzeba przyznać, że sytuacja postawiła dziewczyny w dość niekomfortowym położeniu.
Zapytana o własną motywację Wiola odpowiedziała bez wahania, podkreślając, że przyjechała do programu przede wszystkim dla Maćka i to na nim skupia swoją uwagę.
W finale tej części odcinka Maciek podjął trudną decyzję i pożegnał się z jedną ze swoich kandydatek - Anią. Na randkę zabrał natomiast Iwonkę. Czas spędzony na plaży sprzyjał szczerym rozmowom. Pojawiły się pytania o plany na przyszłość, dzieci oraz ewentualną przeprowadzkę, co wyraźnie pokazało, że relacja zaczyna wchodzić na poważniejszy poziom.
