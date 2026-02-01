Już początek najnowszego odcinka „Żony dla Polaka” zaskoczył widzów. Na samym początku piątego odcinka jedna z kandydatek postanowiła pożegnać się z programem i Wojtkiem. Decyzja była dla uczestnika sporym zaskoczeniem

"Żona dla Polaka": Kasia pożegnała się z Wojtkiem

Najnowszy odcinek „Żony dla Polaka” rozpoczął się od szczerej rozmowy Wojtka z Kasią. Choć ich relacja rozwijała się spokojnie, kandydatka doszła do wniosku, że nie jest to uczucie, którego szuka. Bez zbędnych dramatów postanowiła odejść z programu, jasno stawiając sprawę.

Szukam partnera na dalszą część życia. Myślę, że nasza relacja, którą budujemy jest bardziej przyjacielska - wyjawiła Kasia.

Decyzja Kasi była dla Wojtka zaskoczeniem, jednak uczestnik przyjął ją z dużą dojrzałością. Jak sam przyznał, wolał szczerość niż dalsze budowanie relacji bez perspektyw.

Kasia i Wojtek z "Żony dla Polaka" fot. screen

Impreza u Doroty - niespodziewane emocje wzięły górę

Dorota postanowiła zorganizować imprezę i zaprosiła kandydatów do wspólnych przygotowań. W trakcie zamieszania znalazła chwilę, by porozmawiać na osobności z Marcinem. Chciała dopytać go o dziewczyny, które rzekomo miały do niego pisać. Nie ukrywała przy tym, że jest osobą zazdrosną.

Dorota jest twardą osobą bardzo dominującą, jak wiemy mnie się nie da zdominować - powiedział Marcin.

Atmosfera szybko zgęstniała. Niespodziewanie Dorota poprosiła Marcina, by pocałował ją w dłoń, na co ten się zgodził. Podczas imprezy drogi Doroty i Marcina ponownie się skrzyżowały. Szczera rozmowa, pełna napięcia i niedopowiedzeń, zakończyła się zaskakującymi słowami uczestnika:

Zawsze możesz odesłać mnie drugiego.

Dorota zapytała, czy właśnie tego chce, lecz odpowiedź brzmiała: "możesz".

Dorota i Marcin z "Żony dla Polaka" fot. screen

Tak intymnie jeszcze nie było. Matt na randce z Kasią

U Matta i jego kandydatek wspólnie spędzony czas przebiegał zdecydowanie spokojniej. Podczas rozmów pojawił się temat mody i wyglądu. Padło pytanie, czy coś szczególnie przeszkadza mu u kobiet. Uczestnik bez wahania przyznał, że nie przepada za zbyt dużymi tatuażami czy kolczykami w nietypowych miejscach.

Uwielbiam kobietę z rana w mojej rościągniętej koszulce, rozczochraną - wyznał uczestnik

Tym razem Matt zabrał na randkę Kasię. Para spędziła czas na kreatywnym zajęciu - lepieniu z gliny. Nie brakowało śmiechu, czułych gestów i wyraźnej chemii, która mogła zwiastować dalszy rozwój tej relacji.

Kasia i Matt z "Żony dla Polaka" fot. materiały prasowe prasowe

Wiola zawalczyła o Maćka. Ania pożegnała się z programem

Wiola u boku Maćka i pozostałych kandydatek czuła się coraz pewniej. Ku zaskoczeniu wszystkich postanowiła przejąć inicjatywę i skierowała do dziewczyn bezpośrednie pytanie:

Jaką macie motywację, żeby zostać w programie? - zapytała Wiola.

Reakcja zarówno Maćka, jak i pozostałych uczestniczek była natychmiastowa. Pojawiły się żarty i pytania, czy Wiola właśnie nie przejęła roli prowadzącej. Trzeba przyznać, że sytuacja postawiła dziewczyny w dość niekomfortowym położeniu.

Zapytana o własną motywację Wiola odpowiedziała bez wahania, podkreślając, że przyjechała do programu przede wszystkim dla Maćka i to na nim skupia swoją uwagę.

W finale tej części odcinka Maciek podjął trudną decyzję i pożegnał się z jedną ze swoich kandydatek - Anią. Na randkę zabrał natomiast Iwonkę. Czas spędzony na plaży sprzyjał szczerym rozmowom. Pojawiły się pytania o plany na przyszłość, dzieci oraz ewentualną przeprowadzkę, co wyraźnie pokazało, że relacja zaczyna wchodzić na poważniejszy poziom.

Maciek z "Żony dla Polaka" fot. screen

Zobacz także: