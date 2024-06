Festiwal Kultury Ginu powrócił i ponownie zagościł w najlepszych barach w Polsce! Zbierz Znajomych i wspólnie odkryjcie bogactwo smaków i aromatów wyjątkowych cocktaili na bazie tego stworzonego z jałowca trunku. W Festiwalu bierze udział prawie 100 topowych barów w 5 największych regionach Polski. Sprawdź jak dokonać rezerwacji!

Niektóre połączenia smakowe są wręcz doskonałe, np.: pieczywo i masło, pomidoryi burrata, pizza i ananas, a także Gin&Tonic. Ten ostatni duet uważany jest za jeden z najstarszych cocktaili na świecie, bowiem już w XVIII wieku dbał o dobre humory i żywe konwersacje swoich miłośników. Na Festiwalu GinWeek spróbujecie nie tylko tego kultowego klasyka, ale również wielu innych, często zaskakujących kompozycji. GinWeek to okazja, aby smaki i aromaty cocktaili rozprzestrzeniały się w barach i łączyły ludzi. Nie ma znaczenia, czy siedzisz w szpilkach i masz randkę, czy w trampkach i jesteś z paczką przyjaciół, smak, jakość i wspaniała atmosfera zawsze są naszymi priorytetami!

W dniach 22 maja - 16 czerwca w prawie 100 barach w Polsce trwa Festiwal Kultury Ginu, w ramach którego barmani i barmanki przygotowali autorskie cocktaile. Zestaw dwóch cocktaili możesz zarezerwować już teraz w festiwalowej cenie 39 zł + opłata rezerwacyjna (3,46 zł) na stronie GinWeek.pl. Poza klasycznym sposobem rezerwacji na wybraną godzinę, tegoroczna edycja Festiwalu wychodzi naprzeciw Gościom, oferując możliwość rezerwacji biletu „walk-in”, który pozwala na spontaniczne wyjście na miasto. Wybierasz jedynie bar oraz dzień wizyty i możesz zjawić się o dowolnej porze. To idealne rozwiązanie dla tych, których niesie wielkomiejski pęd. Wiesz już, które bary odwiedzisz tej wiosny? Wśród miejsc wartych sprawdzenia są m.in.: FOUR Wine& Spirits Bar w Krakowie, poznański Wściekły Chmiel, warszawska restauracja 13 Rogów Food& Friends i Literatka we Wrocławiu.

GinWeek w ustach wszystkich!

Ideą zespołu i współtwórców GinWeek jest stworzenie pretekstu do odkrywania kultury ginu, poznania talentów najlepszych barmanów i barmanek oraz degustacji najmodniejszych zestawów coctailowych, przygotowanych zgodnie z najnowszymi światowymi trendami. Festiwal promuje odpowiedzialną i jakościową konsumpcję cocktaili w umiarkowanych ilościach. Biorą w nim udział wyłącznie najlepsze, starannie wyselekcjonowane ginbary w kraju. Można w nich skosztować znanych na całym świecie cocktailowych klasyków, a także autorskich, popisowych kompozycji, przygotowywanych przez mistrzów sztuki barmańskiej. Bary i restauracje biorące udział w Festiwalu to miejsca, które gwarantują wysoką jakość obsługi barmańskiej, szacunek do produktów i świetną atmosferę.

UWAGA! Festiwal jest przeznaczony wyłącznie dla osób powyżej 18. roku życia – weryfikacja przy rezerwacji.

