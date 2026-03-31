Niepokojące zdjęcie syna Dagmary Kaźmierskiej

Conan Kaźmierski pochwalił się w sieci, że spędził niedzielny poranek na regeneracji w saunie. Na zdjęciach i nagraniu uwagę przyciągał jeden element: gruby, masywny, złoty łańcuch z krzyżem, który miał na szyi w mocno rozgrzanej kabinie.

84 dni do lata. Udanej niedzieli napisał.

Sama wizyta w saunie nie wzbudziłaby większych emocji, ale to właśnie biżuteria stała się punktem zapalnym.

Jak wiadomo, do sauny nie powinno się wnosić metalowych ozdób. Powód jest prosty i bardzo konkretny – w wysokiej temperaturze metal szybko się nagrzewa, a kontakt rozgrzanej biżuterii ze skórą może skończyć się podrażnieniami lub bolesnym poparzeniem. Wizyta Conana w saunie mogła więc skończyć się opłakanymi skutkami.

Kim jest Conan Kaźmierski?

Conan Kaźmierski jest kojarzony z programem TTV „Królowe życia”, w którym przez lata pojawiał się u boku swojej mamy, Dagmary Kaźmierskiej. Dziś działa w mediach społecznościowych i regularnie publikuje relacje z codzienności. Na Instagramie zgromadził społeczność liczącą niemal 300 tysięcy obserwujących.

Co ciekawe, Kaźmierski jest studentem medycyny i w przyszłości ma zamiar zostać lekarzem. Ostatnio nawet Conan znalazł się w samym centrum niemałej afery, gdy jedna z internautek zaczęła zarzucać mu nieprofesjonalne zachowanie jako lekarz. Ten prędko pospieszył z wyjaśnieniami, podkreślając:

Kochani, jak wiecie albo nie wiecie, ja dopiero kończę studia w tym roku odbieram dopiero PWZ (prawo wykonywania zawodu lekarza - przyp. red.) i nie mam fizycznie możliwości sam na sam konsultować jakiegokolwiek pacjenta, ewentualnie mogę pomagać, asystować innym lekarzom jako student medycyny. Bardzo przykre to jest, ponieważ to nie jest pierwszy komentarz i wiem, że w przyszłości będzie tylko więcej takich komentarzy wyssanych z palca, ale już się przyzwyczaiłem. Nie bierzcie wszystkiego na serio w internecie i szkoda, że nie ma większej weryfikacji tego wszystkiego, bo to dopiero początek

