Maryla Rodowicz podzieliła się ostatnio niepokojącym wyznaniem. W wywiadzie dla jednego z portali zdradziła, że w jej domu dochodzi do zjawisk, które trudno logicznie wytłumaczyć. Gwiazda polskiej estrady twierdzi, że jej zabytkowa willa w Konstancinie-Jeziornie zamieszkiwana jest przez... duchy.

Maryla Rodowicz króluje na polskiej scenie

Maryla Rodowicz to niekwestionowana legenda polskiej estrady. Jej największe przeboje, takie jak "Małgośka", "Sing, Sing" czy "Ale to już było" na stałe zapisały się w historii rodzimej muzyki. Gwiazda od ponad sześciu dekad aktywnie działa zawodowo. Pomimo niedawno ukończonych 80 lat, wciąż z pasją nagrywa nowe płyty i regularnie występuje na koncertach, udowadniając, że wiek nie ogranicza jej energii ani artystycznej aktywności.

Piosenkarka nadal udziela również wywiadów, w których chętnie opowiada o swojej zawodowej drodze, zdradza plany na przyszłość i dzieli się namiastką życia prywatnego. Ostatnie wyznanie artystki zaniepokoiło jednak jej fanów. W rozmowie z jednym z portali gwiazda wyznała, że w jej domu... straszy.

Maryla Rodowicz w przerażającym wyznaniu

Maryla Rodowicz od lat zamieszkuje piękną, zabytkową willę położoną w urokliwej miejscowości Konstancin-Jeziorna pod Warszawą. Do domu wprowadzała się razem z mężem Andrzejem Dużyńskim, a po rozwodzie to ona otrzymała opływającą w luksusy posiadłość. Rodowicz udzieliła ostatnio wywiadu, w którym zdobyła się na niepokojące wyznanie. W rozmowie z Pomponikiem ujawniła, że jej dom zamieszkują duchy.

Skrzypi podłoga, brzęczą kieliszki w kredensie, gdzie jest samo szkło. Ponieważ tam popełnił samobójstwo taki pijak pijaczek, to myślę, że dlatego brzęczą te kieliszki. Ja zawsze mówię do niego - częstuj się koleś opowiadała.

Maryla przyznała, że zdarzają się chwile strachu, zwłaszcza gdy słyszy dźwięk kroków dochodzący ze schodów. Mimo to nie zamierza oczyszczać domu, bo jak twierdzi, duchy wcale jej nie przeszkadzają.

