Nieoficjalnie: odmrażanie gospodarki już od 30 listopada! Co ze sklepami i zdalnym nauczaniem?

Jak informuje polsatnews.pl, już dziś - w piątek - premier Mateusz Morawiecki może ogłosić etapy odmrażania gospodarki. Portal powołuje się na swojego informatora z rządu, według którego plan znoszenia obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa ma być rozpisany do połowy stycznia. Jak będzie wyglądał? Które obostrzenia znikną w pierwszej kolejności i czy dzieci wrócą do szkół? Zobaczcie ustalenia.

Zobacz także: Kolęda w pandemii koronawirusa. Część diecezji już zdecydowała, co z wizytą duszpasterską w tym roku!

Nieoficjalnie: jest plan znoszenia obostrzeń

Skąd decyzja o „odmrażaniu”? Według informatora polsatnews.pl, w ostatnich dniach średnia liczba zachorowań przestała rosnąć w tym tempie, co wcześniej. Większe są również możliwości służby zdrowia - tzn. więcej jest łóżek szpitalnych, uruchomiono pierwsze szpitale tymczasowe.

Według ustaleń portalu, harmonogram znoszenia obostrzeń ma być rozpisany od 30 listopada do połowy stycznia, po to, by nie zaskakiwać poszczególnych branż decyzjami podejmowanymi z dnia na dzień.

Które branże zostaną otwarte jako pierwsze? Po 29 listopada mają ruszyć m.in. sklepy meblowe. Według portalu, w przedstawionych dziś etapach odmrażania mają zostać ujęte również restauracje, czy siłownie.

Zobacz także: Koronawirus w Polsce: Restrykcje będą obowiązywały również w ferie zimowe? Minister zdrowia zabrał głos

Co z nauczaniem zdalnym? Dzieci wrócą do szkół?

Na odpowiedź na to pytanie czekają miliony Polaków. Tu portal nie ma jednak dobrej wiadomości.

Z naszych informacji wynika, że rząd nie podjął jeszcze decyzji w sprawie powrotu uczniów do szkół, ale wiele wskazuje na to, że nauka zdalna będzie kontynuowana również po 29 listopada - czytamy na polsatnews.pl.

Szczegółowy plan mamy poznać dziś na konferencji prasowej. Czy rzczywiście tak będzie?