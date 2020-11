Koronawirus w Polsce. Do kiedy będą obowiązywać wprowadzone obostrzenia? Jest konkretna data! 

Minister zdrowia podczas konferencji prasowej poinformował do kiedy będą obowiązywać wprowadzone kilka tygodni temu obostrzenia! Czy w związku ze stabilizacją liczby zachorowań na koronawirusa możemy liczyć na to, że w najbliższych dniach władze zdecydują się m.in. na otwarcie galerii handlowych czy restauracji? Adam Niedzielski wskazał konkretną datę, do kiedy mają trwać wszystkie obostrzenia!

Kiedy możliwe luzowanie obostrzeń?

Od kilku tygodni sytuacja w Polsce wygląda bardzo niepokojąco. W związku z ogromnym wzrostem liczby zachorowań na koronawirusa władze musiały wprowadzić wiele ograniczeń i obostrzeń, takich jak: zamknięcie sklepów w galeriach handlowych (otwarte pozostają sklepy z art. spożywczymi, kosmetycznymi, toaletowymi oraz środkami czystości, wyrobami medycznymi i farmaceutycznymi, art. remontowo-budowlanymi, art. dla zwierząt, prasą oraz usługi), ograniczenie działalności restauracji i wprowadzenie nauki zdalnej dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i uczelni. Minister zdrowia i szef kancelarii premiera podczas wspólnej konferencji prasowej poinformowali, że wprowadzone obostrzenia przynoszą skutek, a wzrost zachorowań zaczął się stabilizować.

Żadne decyzje rządu nie zadziałyby, gdyby nie odpowiedzialne zachowanie społeczeństwa, gdyby nie samodyscyplina Polaków, która zadziałała w ostatnich dniach. Dzięki temu w ostatnich dniach mamy stabilizację dynamiki zachorowań, a w najbliższych dniach możemy spodziewać się spadków- powiedział Michał Dworczyk.

Czy w związku z tym władze planują luzowanie obostrzeń? Minister zdrowia odpowiedział, że przed 29 listopada z pewnością do tego nie dojdzie!

Do tego czasu żadnych zmian, ani obostrzających- chyba że mielibyśmy pogarszającą się sytuację- ani luzujących, nie będzie- powiedział szef Ministerstwa Zdrowia. Tydzień temu wprowadziliśmy ostatnią turę obostrzeń. Jako minister zdrowia mam nadzieję, że ostatnia tura pozwoli obniżyć liczbę zachorowań do poziomu poniżej 20 tysięcy- dodał.

Myślicie, że po 29 listopada władze zmniejszą obostrzenia?

Obostrzenia nie będą luzowane przed 29 listopada.

Wciąż nie wiadomo, kiedy dzieci wrócą do szkół a sklepy w galeriach handlowych zostaną otwarte.