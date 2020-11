Koronawirus w Polsce: Restrykcje będą obowiązywały również w ferie zimowe? Minister zdrowia zabrał głos

Adam Niedzielski na konferencji prasowej odniósł się to ostatniej niższej liczby zachorowań na koronawirusa i zapowiedział, że obostrzenia, które zostały wprowadzone nadal obowiązują, ale do 29 listopada rząd nie planuje wprowadzania kolejnych obostrzeń:

Ostatnie regulacje, które wprowadziliśmy dotyczyły okresu do 29 listopada i do tego czasu na pewno żadnych zmian ani obostrzających, chyba, że mielibyśmy do czynienia z pogorszeniem, ale nic na to nie wskazuje - ani też luzujących na pewno nie będzie - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.