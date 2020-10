Co z cmentarzami na Wszystkich Świętych? Są nieoficjalne informacje o nowych obostrzeniach, również dla branży beauty!

Podczas piątkowej konferencji Mateusz Morawiecki zapowiedział, że wszystkie decyzje odnośnie Wszystkich Świętych zostaną ogłoszone na kilka dni przed wszystkimi świętymi.

Jeśli liczba nowych zakażeń nie wzrośnie drastycznie do czwartku, premier nie ogłosi w tym tygodniu nowych obostrzeń - poinformował wczoraj nieoficjalnie polsatnews.pl.

Czy to oznacza, że cmentarze 1 listopada będą otwarte? Pojawiły się także nowe doniesienia odnośnie zamknięcia branży beauty.

Wszystkich Świętych 2020: Cmentarze będą otwarte? Czy pojawią się nowe obostrzenia?

Nie sprawdził się czarny scenariusz przewidywany przez rząd. Z ustaleń Polsat News, wynika, że rządzący zakładali, że we wtorek powinno pojawić się ok. 20 tysięcy nowych przypadków. Oficjalnie odnotowano 16 300 nowych zakażeń przy 66. tysiącach wykonanych testów, co było dolną granicą przewidywań.

Jeśli w środę i w czwartek liczba nowych zakażeń drastycznie nie wzrośnie - premier nie ogłosi w tym tygodniu nowych obostrzeń. Rząd nie planuje w tej chwili – wbrew pojawiającym się w sieci informacjom - zamknięcia tzw. branży beauty, czyli m.in. zakładów fryzjerskich czy salonów kosmetycznych - informuje nieoficjalnie Polsat News.

Pozostaje nam czekać na oficjalne stanowisko rządu. Nawet jeśli cmentarze pozostaną otwarte, to - według zaleceń - wciąż musimy pamiętać o zachowaniu ostrożności a nasze wizyty na grobach bliskich rozplanować na kilka dni, by nie gromadzić się w jednym czasie. Wciąż należy pamiętać o obowiązku zasłaniania ust i nosa.

Cmentarze na Wszystkich Świętych 2020 jednak pozostaną otwarte?

Pojawiły się również nieoficjalne informacje na temat tego, że rząd nie planuje zamknięcia branży beauty.