Nie żyje Krzysztof Kęczkowski. Muzyk, aktor i kompozytor zmarł nagle 8 czerwca, a o jego śmierci poinformował przyjaciel Jerzy Kaczmarek. Z informacji przekazanych przez przyjaciela muzyka wynika, że Krzysztof Kęczkowski odszedł nagle, a przyczyną były problemy kardiologiczne. Jest już znana data pogrzebu.

Krzysztof Kęczkowski zmarł nagle w wieku zaledwie 51 lat. Bliscy i przyjaciele są wstrząśnięci śmiercią muzyka i ku jego czci zdecydowali się zorganizować jam session. Kęczkowski nie tylko komponował muzykę, ale sam grał też na pianinie i saksofonie, a także realizował się aktorsko, grając w reklamach i serialach. Krzysztofa Kęczkowskiego widzowie mogli zobaczyć m.in. w "M jak miłość", "Ojcu Mateuszu", "Na dobre i na złe" czy "Klanie". O śmierci muzyka i aktora poinformował jego przyjaciel w poruszającym poście:

- Wczoraj zmarł nagle na serce nasz przyjaciel, znakomity pianista, mój serdeczny przyjaciel i wieloletni uczestnik naszych spotkań.. Krzysiu Kęczkowski vel Victor Forbandov. Z Krzysiem mieliśmy specyficzny kontakt, był moim klubowym synem, a ja dla niego ojcem. Przez te 5 lat kiedy bywał w klubie, często pisaliśmy do siebie i rozmawialiśmy o wielu sprawach.. Był wspaniałym muzykiem, przyjaznym dla wszystkich, skromnym, o wielkim potencjale muzycznym.. Ostatni raz był w klubie pod koniec maja i przez głowę mi wtedy nie przeszło, że to będzie ostatni raz. Krzysiu spoczywaj w spokoju, graj nam piękne nuty w tej orkiestrze niebiańskiej... I do zobaczenia.... R. I. P.