HBO może się pochwalić nowym serialem, przy którym pracowały wyjątkowe osoby. W poniedziałek 17 czerwca swoją premierę miała produkcja pt. "Euforia". Co ciekawe, za tym serialem stoi nie kto inny, jak... Drake ! Raper, znany między innymi z romansu z Rihanną, został producentem wykonawczym. O czym opowiada "Euforia" i jakie gwiazdy możemy w niej podziwiać? Zobaczcie poniżej! O czym jest nowy serial HBO pt. "Euforia"? "Euforia" opowiada o trudach dorastania. Seks, narkotyki, imprezy do białego rana, a przede wszystkim przeszywający strach o przyszłość - to tematy bliskie nastolatkom na całym świecie. Główną bohaterką serialu jest 17-letnia Rue Bennett (Zendaya), która wyszła właśnie z odwyku. Jej życie gwałtownie się zmienia, kiedy poznaje Jules Vaughn (Hunter Schafer), transseksualną dziewczynę, która niedawno przeprowadziła się do miasta po rozwodzie swoich rodziców i podobnie jak Rue szuka swojego miejsca na Ziemi. Co czeka dwie nastolatki, którym trudno odnaleźć się w nowej sytuacji? Zobacz także: Bohaterki "Wielkich kłamstewek" w tarapatach! Prawda o ich spisku wyjdzie na jaw? Zobacz zwiastun! Sprzęt elektroniczny z rabatami. Sprawdź koniecznie na Electro wyprzedaże . W roli głównej w serialu "Euforia" występuje gwiazda Zendaya ( Spider Man: Homecoming ). Poza nią, a także modelką i aktywistką Hunter Shafer, Jacobem Elordim ( The Kissing Booth ), Algee Smithem ( Nienawiść, którą dajesz ), Alexą Demie ( Mid90s ), Maude Apatow (serial HBO Dziewczyny ), Sydney Sweeney (serial HBO Ostre przedmioty ) i Barbie Ferreiry (pomysłodawczyni nagrodzonego statuetką Webby serialu internetowego How to Behave ), w produkcji występują także Angus Cloud jako Fezco - dealer i kumpel Rue, Storm Reid ( Pułapka...