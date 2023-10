Nie żyje 23-letnia influencerka. Yuriby Gomez zmarła kilka dni do tym, jak trafiła do szpitala na oddział intensywnej terapii. Powody śmierci Yuriby Gomez budzą kontrowersje w sieci, wszystko przez informacje, które udostępniła rodzina. Co dolegało 23-latce?

Nie żyje 23-letnia Yuriby Gomez

Yuriby Gomez zmarła z powodu tajemniczej choroby. Nagła śmierć 23-letniej influencerki wstrząsnęła internautami. Yuriby Gomez zmarła z nieujawnionych powodów 26 lipca, po tym jak przebywała na intensywnej terapii w szpitalu San Juan de Dios w Gwatemali. Rodzina influencerki nie ukrywała jednak, że dziewczyna cierpiała na „problemy zdrowotne”. Na chwilę przed śmiercią prosili o oddanie krwi dla 23-latki.

Instagram @yuribygomez

Yuriby Gomez dzieliła się w sieci swoją codziennością oraz stylizacjami. Bardzo szybko zyskała sympatię odbiorców gromadząc prawie 100 tysięcy obserwujących. Fani są zszokowani jej przedwczesną śmiercią. Na jej Instagramie ograniczono jednak możliwość komentowania. Nie wiadomo jednak czy zrobili to bliscy tuż po tragicznych wydarzeniach. Yuriby Gomez swój ostatni wpis opublikowała ponad miesiąc temu, 18 czerwca.

Instagram @yuribygomez

Łamiące serce wpisy opublikowali w sieci bliscy 23-latki. Yuriby Gomez była siostrzenicą modelki i influencerki Kimberly Flores. Po jej śmierci napisała:

Nie mogę poradzić sobie z tak dużym bólem. Zawsze byłyśmy jednym biciem serca, kochanie. Miałaś tak wiele marzeń.

Wspomniała także moment swojego ślubu, który odbył się cztery lata temu:

Jak to możliwe, że cztery lata temu był najszczęśliwszym i najbardziej wyjątkowym dniem w moim życiu? „A dzisiejszy dzień może być najsmutniejszy. Ten ból jest nie do opisania.

Instagram @yuribygomez