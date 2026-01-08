To już kolejne tak smutne wieści, które rozpoczynają rok. Łukasz Krasoń, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Polski poinformował o śmierci żony. Kobieta osierociła synka Adama, a informacja o jej niespodziewanej śmierci poruszyła opinię publiczną. W mediach społecznościowych pojawiają się setki kondolencji, wyrazów współczucia i słów otuchy kierowanych do Łukasza Krasonia i jego syna.

Nie żyje żona polityka Łukasza Krasonia

Tragiczna wiadomość o śmierci Danuty Bocian-Krasoń została przekazana przez jej męża, Łukasza Krasonia, 6 stycznia 2026 roku za pośrednictwem mediów społecznościowych. Polityk opublikował czarno-białe zdjęcie żony, które opatrzył poruszającym wpisem:

Odeszła Danusia. Ciałem nie ma jej już z nami ale duchem będzie już na zawsze… - poinformował Łukasz Krasoń.

Pod postem natychmiast pojawiły się setki komentarzy z wyrazami współczucia i wsparcia. Internauci poruszeni tragedią, w jaką pogrążyła się rodzina Krasonia, łączą się z nim w bólu. Krasoń nie ujawnił publicznie przyczyny śmierci żony.

Kim była Danuta Bocian-Krasoń?

Danuta Bocian-Krasoń była żoną Łukasza Krasonia, sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, a także działacza partii Polska 2050. Para pobrała się w 2019 roku, a rok wcześniej urodził się ich syn, Adam. Danuta była drugą żoną Krasonia. Początkowo pracowała jako opiekunka polityka, który od dzieciństwa zmagał się z dystrofią mięśniową. Z czasem ich relacja przekształciła się w głębokie uczucie. Jak sam Łukasz Krasoń wspominał, to właśnie Danusia była jego opoką i wyciągnęła z niego wojownika.

Ich związek był szeroko komentowany i budził wiele emocji. Krasoń chętnie dzielił się fragmentami życia rodzinnego w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia i filmy z żoną i synem. Wspólnie budowali życie pełne wzajemnego wsparcia i zrozumienia, dzieląc zarówno radości, jak i trudności codziennego życia.

Pogrzeb Danuty Bocian-Krasoń

Msza pogrzebowa Danuty Bocian-Krasoń odbędzie się w piątek, 9 stycznia 2026 roku o godzinie 12:00 w miejscowości Milejów, położonej w województwie lubelskim. Informację tę przekazał Łukasz Krasoń w tym samym wpisie, w którym poinformował o śmierci żony.

