Nie żyje znany aktor. Miał zaledwie 56 lat "Pracowałem, ale nie czułem się dobrze"

"Przyjaciele" to jeden z najbardziej kultowych serialów minionych dekad. Każda postać, która pojawiła się w produkcji, była znacząca i ważna. Gunther, nieśmiały menadżer kawiarni "Central Perk", wiecznie zakochany w Rachel to bohater, bez którego ten serial nie byłby taki sam. Przy okazji wielkiego powrotu "Przyjaciół" i emisji legendarnego odcinka wspominkowego, James Michael Tyler postanowił przyznać, że jest ciężko chory. 59-letni aktor zmaga się z rakiem prostaty. Odtwórca Gunthera z "Przyjaciół" ciężko choruje Aktor w rozmowie z NBC przyznał, że choruje na raka prostaty 4. stopnia. O swojej chorobie dowiedział się w 2018 roku, jednak już wtedy stwierdzono u niego przeżuty na kości i kręgosłup. Z tego powodu James Michael Tylor stracił władanie dolnej części ciała. Mimo tak poważnych objawów choroby, lekarze widzieli jeszcze możliwość skutecznego leczenia. Wszystko jednak pokrzyżowała pandemia i wizyta lekarska, która się nie odbyła. To doprowadziło do tego, że nowotwór zmutował: Zdiagnozowano u mnie zaawansowanego raka prostaty, który przerzucił się na moje kości. Zmagałem się z tą wiedzą przez ostatnie 3 lata. To jest już 4. stopnień. Późny stopień nowotworu. W końcu, wiecie, pewnie mnie dopadnie - mówił załamany w rozmowie ze stacją NBC. Wiadomość o chorobie aktora załamała fanów. Ponieważ aktor nie mógł wziąć udziału we wspominkowym odcinku "Przyjaciół" osobiście, produkcja wyświetliła spotkanie z nim na zoomie. Mimo swojej choroby James Michael Tyler nie stracił pogody ducha i z radością wspominał 10 lat występowania w kultowym serialu. Aktor już nie pracuje w zawodzie, jest żonaty i mieszka w Hollywood.