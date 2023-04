Patricia Rite, popularna toktokerka i instagramerka z Hiszpanii, zmarła 16 kwietnia. O jej przedwczesnej śmierci poinformowała jej rodzina, prosząc o uszanowanie ich spokoju w tym trudnym momencie. Co było przyczyną śmierci 30-latki?

Nie żyje Patricia Rite, znana hiszpańska influencerka. Co się wydarzyło?

Patricia Rite usłyszała druzgocącą diagnozę przed kilku laty, gdy wybrała się do dermatologa, by pokazać mu drobną zmianę na skórze. Okazało się, że to nie niewinny pieprzyk, a nowotwór złośliwy. Influencerka, która wcześniej zajmowała się tematyką makijażową i modową, zaczęła wykorzystywać zasięgi, by szerzyć wiedzę o chorobach nowotworowych skóry. Dzieliła się też swoją przeżyciami i relacjonowała swoją codzienną walkę. Jej ostatni wpis, z 5 kwietnia, dziś brzmi szczególnie poruszająco, ponieważ brzmiała w nim nadzieje:

Dzisiaj czuję się już trochę silniejsza. Od wczoraj nie wymiotowałam i znowu zaczęłam jeść, czego nie robiłam od piątku. Zaczynam też czuć się lepiej. Idziemy do przodu, krok po kroku - napisała

Niestety, Patricia Rite przegrała z nowotworem. Odeszła 16 kwietnia, mając za sobą kilkuletnie zmagania z chorobą. O tym, co się wydarzyło, internetową społeczność poinformowała rodzina influencerki:

Patricia nas opuściła. Jej mama i bliscy proszą o uszanowanie spokoju w tych trudnych dla nich chwilach

Instagram/@patricia_rite

Obserwatorzy Patricii pospieszyli z kondolencjami, które umieszczają na jej instagramowym koncie:

Z całej siły przytulam całą rodzinę, tak mi przykro Jakie to życie niesprawiedliwe... Jestem w szoku. Spoczywaj w spokoju Patri, leć wysoko! Odkąd cię poznałem, inspirowałaś mnie. Moje serce po prostu przestało bić - piszą zasmuceni

Instagram/@patricia_rite

Przypomnijmy, że społeczność niedawno TikToka pogrążyła się w żałobie po 13-letnim chłopcu. Jacob z Ohio zginął tragicznie, biorąc udział w tiktokowym wyzawniu.

Instagram/@patricia_rite