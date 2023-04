Wiadomo już, że przyczyną śmierci 25-letniego rapera Aleksandra Kosowskiego, działającego pod pseudonimem Big Scythe, była choroba. Muzyk poinformował swoich fanów na kilka dni przed śmiercią, że poważnie choruje i wymaga opieki, jednak wierzy, że pokona wszelkie przeciwności i wróci do zdrowia. Niestety, Aleksander Kosowski zmarł w wieku 25 lat w szpitalu. Jego ojciec umieścił w sieci poruszający wpis w którym zaapelował do wszystkich rodziców. Kamil Kosowski żegna syna we wzruszających słowach Wiadomość, że zaledwie 25-letni Big Scythe nie żyje wstrząsnęła światem hip-hopu, ale także sportu. Aleksander Kosowski był synem Kamila Kosowskiego zasłużonego piłkarza Wisły Kraków i reprezentanta Polski w piłce nożnej. Sportowiec dopiero kilka dni po odejściu syna mógł zdobyć się na pożegnanie potomka w mediach społecznościowych. Na Twitterze umieścił wzruszające słowa: - Przytulcie dziś mocno ode mnie swoje dzieciaki i dbajcie o nie aż do przesady... Dziękuję za każde dobre słowo. Przytulcie dziś mocno ode mnie swoje dzieciaki i dbajcie o nie aż do przesady... Dziękuję za każde dobre słowo ❤️ pic.twitter.com/lCLX3iW507 — Kamil Kosowski (@kamilkosowski55) June 9, 2022 Zobacz także: Ostatnie pożegnanie „Bezczela”. Rodzina i przyjaciele na pogrzebie rapera Kamil Kosowski głęboko poruszył internautów, którzy ze wszystkich sił próbowali podnieść na duchu piłkarza: - Kamilu ogromnie współczuję. Pomimo że się nie znamy, jest mi Pan bliski i to, co się stało boli także mnie. - Pamiętaj, że masz wielką Wiślacką rodzinę i nasze silne wsparcie w każdej trudnej chwili. Nigdy już nie będzie tak samo, ale musisz wierzyć, że będzie dobrze - Panie Kamilu, chcę przekazać Panu najszczersze wyrazy wsparcia i podziwu, że w tej...