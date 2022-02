Nie żyje Witold Paszt. Jeszcze tydzień temu był aktywny w sieci. Miał plany... 

Witold Paszt nie żyje. Córki muzyka poinformowały, że ich kochany ojciec zmarł 18 lutego wieczorem. Witold Paszt przez całe swoje życie nierozerwalnie kojarzył się z supergrupą lat 80., zespołem VOX. Długowłosy przystojniak czarował publiczność wyglądem i głosem, w niezapomnianych hitach, jak "Bananowy song", "Zabiorę cię Magdaleno" czy "Szczęśliwej drogi już czas". W ostatnich latach życia mieliśmy przyjemność oglądać go w roli trenera i jurora w "The Voice Senior". Pan Witold, który przed kilkoma laty przeżył wielką tragedię - stracił ukochaną żonę, z którą przeżył 50 lat - a później ciężkie zarażenie Covidem, jeszcze kilka tygodni temu tryskał uśmiechem i energią. Podczas jednego z odcinków "The Voice Senior" towarzyszyła mu ukochana wnusia, która była dla niego wsparciem do końca jego dni... Zobacz też: Śmierć żony, choroba... Witold Paszt wrócił dużo szczuplejszy i ma się dla kogo uśmiechać Nie żyje Witold Paszt Witold Paszt nie żyje. Muzyk odszedł w wieku 68 lat. O jego śmierci na oficjalnym Instagramie poinformowały jego córki Natalia i Aleksandra. Witold Paszt odszedł w otoczeniu rodziny 18 lutego późnym wieczorem. Według informacji przekazanych przez córki Witolda Paszta, muzyk zmarł w wyniku komplikacji, które "przyszły niespodziewanie". Witold Paszt w ostatnim czasie przebył aż trzy zakażenia koronawirusem. Szczegóły pogrzebu muzyka zostaną podane w najbliższym czasie. Witold Paszt z wnuczką na planie "The Voice Senior" Witold Paszt miał dwie córki - Natalię i Aleksandrę oraz dwoje wnucząt: Maćka (jego mamą jest Aleksandra) oraz niespełna dwuletnią Nadię, córeczkę Natalii. To właśnie wnuczki po śmierci żony...