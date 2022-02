"The Voice Senior" zebrał szczególną ilość wiernych widzów, którzy pokochali ten nietuzinkowy format. Nie jest tajemnicą, że pierwszych skrzypiec w programie nie odgrywają jedynie zdolni uczestnicy, ale przede wszystkim jurorzy-trenerzy, którzy najpierw oceniają występy, a później szlifują talenty, które do swoich zespołów zaangażują. Widzowie więc mają niezwykłą okazję poznać swoich idolów od kuchni, w momencie, gdy pracują. W nowym sezonie rolę trenerów przyjęły aż dwie nowe gwiazdy, absolutnie kultowe na polskiej scenie muzycznej. Jak sobie poradzą? "The Voice Senior 3": Kim są nowi jurorzy? Program "The Voice of Poland" doczekał się aż 12 edycji! Nic więc dziwnego, że produkcja postanowiła rozszerzyć format i zadedykować tę formułę dwóm specjalnym grupom wiekowym. W ten sposób powstało "The Voice Kids" w którym udział biorą najmłodsi, a także "The Voice Senior"w którym o wygraną walczą seniorzy. To, że właśnie seniorzy mają głos i to nieziemski, udowodnili już uczestnicy poprzednich dwóch edycji , które miały miejsce w 2019 roku i na początku 2021 roku. W pierwszej edycji w jury zasiadali: Alicja Majewska, Andrzej Piaseczny, Marek Piekarczyk i Urszula Dudziak. W drugiej edycji do jurorów dołączyła Izabela Trojanowska i Witold Paszt, którzy zastąpili Marka Piekarczyka i Urszulę Dudziak. Zobacz także: Wygrała The Voice Senior: oto najlepsze występy Barbary Parzeczewskiej. Tym zdobyła serca Polaków! W trzeciej edycji ponownie zajdą zmiany. W składzie trenerskim znów zobaczymy Alicję Majewską i Witolda Paszta, jednak w ich szeregi dołączą dwie nowe osoby. Będzie to Piotr Cugowski, syn wokalisty zespołu "Budka Suflera", a także Maryla Rodowicz!...