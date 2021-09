Nie żyje Willie Garson, gwiazdor "Seksu w wielkim mieście". Miał 57 lat

" Seks w wielkim mieście " to serial HBO z lat 90., który był wielkim hitem telewizyjnym. Zgarnął pięć Złotych Globów i cztery nagrody Emmy. Serial opowiadał o mieszkankach Nowego Jorku, które na Manhattanie przeżywają wiele romansów, ale też kilka prawdziwych związków. Główne role w serialu zagrały Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kim Cattrall i Kristin Davis. Ostatni odcinek serialu został wyemitowany w 2004 roku, kilka lat później powstały też dwa filmy o losach bohaterek. Na tym jednak przygoda z "Seksem w wielkim mieście" zakończyła się, co nie spodobało się wielu widzom. Niektórzy nadal czekają na kontynuacje losów Carrie, Mirandy, Charlotte i Samanthy. Czy ich marzenie wkrótce się spełni? Seks w wielkim mieście - będzie kontynuacja kultowego serialu? "Seks w wielkim mieście" nie wróci na antenę HBO, ale powstanie nowy serial , do którego scenariusz napisze autorka "Seksu..." Candace Bushnell. Jej najnowsza książka "Is There Still Sex in the City?", która opowiada o życiu seksualnym kobiet po pięćdziesiątce jeszcze nie trafiła do sprzedaży, a prawa do jej serialowej adaptacji zostały już sprzedane! O czym będzie serial "Is There Still Sex in the City?"? W przeszłości, kiedy miało się powyżej pięćdziesiątki, zaczynało się myśleć o emeryturze – mniej pracy, więcej czasu na swoje hobby i przyjaciół, którzy też prowadzą już spokojniejszy tryb życia. Krótko mówiąc, ludzie w tym wieku mogli już tylko starzeć się i ewentualnie trochę przytyć. Nie oczekiwało się, że będą ćwiczyć, rozkręcać biznes, przenosić się do innego stanu, uprawiać seks z nieznajomymi i zaczynać swoje życie od nowa. Ale dokładnie tak wygląda...