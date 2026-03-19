Wayne Perkins zmarł w poniedziałek, 16 marca, w szpitalu w rodzinnym Birmingham w stanie Alabama. Miał 74 lata. Informację o śmierci przekazała rodzina, a jako przyczynę podano powikłania po niedawnym udarze. Odejście muzyka poruszyło tych, którzy kojarzyli jego nazwisko z nagraniami największych gwiazd i z charakterystycznymi partiami gitary, pojawiającymi się tam, gdzie liczył się konkretny dźwięk i natychmiastowe wrażenie.

Wayne Perkins nie żyje

Dla wielu słuchaczy Wayne Perkins pozostanie przede wszystkim gitarzystą, którego słychać na albumie The Rolling Stones „Black and Blue” z 1976 roku. Zagrał tam w trzech utworach: „Hand of Fate”, „Memory Motel” oraz „Fool to Cry”. W kolejnych latach jego solówki wróciły w kompozycji „Worried About You”, opublikowanej później na płycie „Tattoo You” w 1981 roku. To nagrania, które dziś przypominają, jak ważną rolę potrafi odegrać muzyk sesyjny, nawet jeśli nie jest stałym członkiem zespołu.

Dla tych, którzy jeszcze nie słyszeli: Wayne odszedł wczoraj (przyp. red. - w poniedziałek 16 marca) w spokoju. Towarzyszyły mu nasze siostry i członkowie rodziny. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie miłe słowa i wspomnienia. Był wyjątkową osobą i bardzo go kochaliśmy. Dziękujemy wszystkim napisał w mediach brat muzyka Philip Dale Perkins.

Perkins pojawił się w otoczeniu The Rolling Stones w czasie, gdy grupa szukała nowego gitarzysty po odejściu Micka Taylora. W źródle wskazano, że trafił na przesłuchania dzięki poleceniu Erica Claptona. Zespół docenił jego umiejętności, jednak ostatecznie nie doszło do stałego angażu. Po latach Keith Richards opisał kulisy tej decyzji w autobiografii „Życie”, zwracając uwagę, że w finale wybrano rozwiązanie związane nie tylko z muzyką, a miejsce w składzie zajął Ronnie Wood.

Perkins bardzo nam się podobał. Był świetnym grajkiem, (przyp. red. - ale) tak naprawdę nie chodziło o grę. Chodziło o to, że (przyp. red. - Ronnie Wood) był Anglikiem pisał Keith Richards.

Wayne Perkins grał z największymi

Choć nie stał się etatowym członkiem The Rolling Stones, Perkins miał rozległą listę współprac, która pokazuje jego pozycję w branży. Wśród artystów i projektów wymienianych w kontekście jego dorobku znajdują się Bob Marley & The Wailers oraz Joni Mitchell. W materiałach pojawiają się także nazwiska Michael Bolton, Steve Cropper i Glenn Frey. Wspomniano również, że muzyk był o krok od dołączenia do Lynyrd Skynyrd. Ten typ kariery bywa mniej widoczny na okładkach, ale często decyduje o brzmieniu nagrań, które trafiają do historii.

