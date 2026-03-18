Gwiazda kultowego programu zmarła na atak serca. Świat telewizji w żałobie

Kiki Shepard zmarła w poniedziałek, 16 marca po ataku serca. Amerykańska gwiazda miała 74 lata. Zasłynęła jako prezenterka telewizyjna, a także aktorka, którą widzowie mogli zobaczyć w kultowych serialach jak „Słoneczny patrol” czy „Nowojorscy gliniarze”.

Kiki Shepard współtworzyła kultowy program „Showtime at the Apollo”. Stała się ikoną amerykańskiej kultury

W latach 1987-2002 Shepard współprowadziła „Showtime at the Apollo”, realizowane w ikonicznym Apollo Theater w Harlemie. Na scenie pojawiali się zarówno uznani wykonawcy, jak i artyści dopiero walczący o uwagę, a także zupełnie nieznane osoby, które przychodziły po swoją szansę na przełom. W tym okresie Shepard funkcjonowała też pod przydomkiem „Apollo Queen of Fashion”, podkreślającym jej charakterystyczny wizerunek.

W „Showtime at the Apollo” towarzyszyła jej rotująca grupa prowadzących. Wśród nazwisk, z którymi współpracowała przy programie, pojawiali się Steve Harvey, Sinbad, Mo’Nique, Rudy Rush, Mark Curry i Rick Aviles. Jej obecność spinająca kolejne odcinki sprawiała, że format miał wyraźny rytm: występy na żywo, natychmiastowa reakcja publiczności i napięcie związane z tym, kto tego wieczoru zrobi krok w stronę kariery.

Kiki Shepard wystąpiła w słynnych serialach.

W czasie, gdy była gospodynią programu, Shepard miała też powracające role w serialach „Inny świat” i „Słoneczny patrol”. Wystąpiła również w telewizyjnych produkcjach jak „Lady Boss”, „Grom w raju”, „Nocny patrol”, „Nowojorscy gliniarze” i „Family Law”, a także w „Highly Favored”, „Mind Your Business” oraz „Chirurgach”. W jej filmografii natomiast znalazły się tytuły: „Rozróba w Harlemie”, „Chłopcy panny Evers”, „Dolls of Voodoo” i „Blackjack Christmas”.

Shepard urodziła się w 15 lipca 1951, w miejscowości Tyler w stanie Teksas. Uczyła się w Emmett Scott High School, a następnie studiowała na Howard University. W 1976 roku wystąpiła na New York’s Delacourt Summer Shakesperian Festival. W późnych latach 70. i wczesnych 80. była w obsadzie broadwayowskich produkcji, m.in. „Bubbling Brown Sugar”, „Comin’ Uptown”, „Reggae”, „Your Arms Too Short to Box With God” oraz „Porgy and Bess”.

