Koszmarne wieści potwierdziła matka Dominiki Elischerovej, która opublikowała poruszające oświadczenie. W komunikacie poinformowała o okolicznościach śmierci 23-latki i dramatycznej walce o jej życie. Pojawiły się też sugestie, że mogło dojść do zaniedbań. To tragedia, która wstrząsnęła całymi Czechami.

Dominika Elischerova cieszyła się dużą popularnością w swoim kraju. 23-latka była wrestlerką, influencerką oraz piosenkarką. W Czechach należała do grona młodych gwiazd, dlatego jej śmierć odbiła się szerokim echem w mediach społecznościowych. W środę, 18 marca dowiedzieliśmy się o wypadku z jej udziałem.

Do fatalnego zdarzenia doszło na terenie Tajlandii. To właśnie tam Dominika Elischerova uległa wypadkowi samochodowemu. Dziewczyna odniosła bardzo poważne obrażenia i trafiła do szpitala w stanie krytycznym. Lekarze przez kilka godzin walczyli o jej życie, ale niestety nie uratowali 23-latki.

W mediach społecznościowych pojawiło się oświadczenie matki Dominiki Elischerovej. Matka młodej gwiazdy, Petra potwierdziła, że jej córka została przetransportowana do szpitala w bardzo ciężkim stanie. Dziewczyna zmagała się z nawracającą niewydolnością serca. Petra zasugerowała jednak, że ma wiele zastrzeżeń do pracy lekarzy.

Według doniesień mediów sprawa nadal jest badana przez służby. Jak na razie ustalono, że Elischerova była w Tajlandii, gdzie zarówno trenowała, jak i wypoczywała. W drodze na trening została potrącona przez ciężarówkę.

Reanimują ją po raz piąty, a może nawet i szósty. To poważna sprawa. Szukamy sposobu, żeby sprowadzić lekarzy z Bangkoku relacjonowała matka gwiazdy.

Dominika Elischerova zaczęła zdobywać rozgłos w 2017 roku. Pierwsze kroki stawiała na platformie Musical.ly. Z czasem stała się popularną influencerką. Później młoda gwiazda dołączyła do organizacji sportów walki Clash of the Stars/Clash MMA. Tam nie tylko występowała jako wrestlerka, ale również pojawiała się w roli prezenterki zapowiadającej wydarzenia.

Pożegnalny wpis opublikowała również federacja Clash MMA. Śmierć 23-latki wstrząsnęła nie tylko jej rodziną, ale także znajomymi i czeskim środowiskiem sportowym.

To rozdziera nasze serca. Odeszła nasza zawodniczka, prezenterka, przyjaciółka i przede wszystkim część naszej rodziny. Mamy nadzieję, że patrzysz na nas z góry i nadal będziesz nad nami czuwać. Twój śmiech, pozytywna energia i bojowość nigdy nie zostaną zapomniane czytamy w oświadczeniu.

