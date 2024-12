José de la Torre, hiszpański aktor znany z roli w serialu „Toy Boy”, zmarł 5 grudnia 2024 roku w wieku 37 lat. Informację o jego śmierci potwierdziły hiszpańskie media, wskazując, że przez ostatnie miesiące walczył z ciężką, nieujawnioną chorobą.

Nie żyje gwiazdor Netflixa. 37-latek kilka miesięcy temu usłyszał diagnozę

José de la Torre był jednym z najbardziej obiecujących aktorów hiszpańskich swojego pokolenia. Urodził się i dorastał w Hiszpanii, gdzie rozpoczął swoją karierę aktorską. Największą sławę zdobył dzięki roli w popularnym serialu „Toy Boy”, dostępnym na platformie Netflix. Produkcja opowiada o losach młodego mężczyzny niesłusznie oskarżonego o morderstwo. Postać, w którą wcielił się José, przyniosła mu międzynarodowe uznanie oraz rzeszę fanów. Aktor był również znany z udziału w innych produkcjach telewizyjnych i teatralnych w Hiszpanii, gdzie cieszył się opinią artysty pełnego pasji i zaangażowania.

W czerwcu 2024 roku José de la Torre ujawnił, że zmaga się z poważną chorobą, która zmusiła go do przerwania kariery aktorskiej. Aktor wycofał się z życia publicznego, by skupić się na leczeniu. Szczegóły dotyczące jego diagnozy nie zostały jednak podane do wiadomości publicznej.

Ostatnie miesiące życia José spędził w gronie najbliższych, którzy wspierali go w walce z chorobą. Niestety, mimo starań lekarzy, aktor zmarł 5 grudnia 2024 roku. Informacje o jego odejściu potwierdziły hiszpańskie media, co wstrząsnęło zarówno środowiskiem filmowym, jak i fanami na całym świecie. José de la Torre, na swoim profilu na Instagramie zgromadził gigantyczną publiczność - śledziło go tam ponad 460 tys. obserwatorów, w tym nawet Karolina Gilon. Media społecznościowe szybko zapełniły się wyrazami współczucia.

Leć wysoko, przyjacielu! Kolejna promienna gwiazda rozświetla niebo... Jeszcze się spotkamy!

Takie smutne... Nie mogę uwierzyć, że odszedł

Byłem fanem twojej pracy nad serialem Toy Boy, i właśnie zobaczyłem wiadomość o twojej śmierci i nie mogę w to uwierzyć. Ogarnął mnie wielki smutek. Spoczywaj w pokoju

Spoczywaj w pokoju Torre - opłakują fani aktora.

Ceremonia pogrzebowa José de la Torre odbyła się w Hiszpanii w gronie najbliższej rodziny i przyjaciół. Jego odejście pozostawiło ogromną pustkę w hiszpańskim świecie filmowym. José de la Torre pozostawił niezatarte wrażenie w sercach fanów i współpracowników. Choć odszedł przedwcześnie, jego praca wciąż inspiruje, a serial „Toy Boy” przypomina o jego talencie i charyzmie.

Rodzinie i bliskim składamy kondolencje. Ostatnio informowaliśmy również o śmierci 24-letniej gwiazdy TikToka. Fedra Oded Gaxiola Orozco została brutalnie zastrzelona w swoim samochodzie przed siłownią.

