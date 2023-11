We wtorek, 31 października rano zmarł Tyler Christopher. Tragiczne wiadomości o śmierci 50-letniego aktora jako pierwszy przekazał jego kolega z planu, Maurice Benard. Tego samego dnia za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował, że Tyler Christopher miał atak serca i odszedł w swojej rezydencji w San Diego.

Tyler Christopher nie żyje. Był mężem Evy Longorii

We wtorek Maurice Benard opublikował na Instagramie poruszający wpis, w którym potwierdził, że Tyler Christopher nie żyje. Aktor pożegnał swojego przyjaciela i przekazał szczegóły dotyczące okoliczności śmierci 50-latka znanego z takich hitów jak "Szpital miejski" oraz "Dni naszego życia".

Tyler Christopher

Tyler zmarł dziś rano w wyniku nagłego ciężkiego zaburzenia czynności serca w swoim mieszkaniu w San Diego

— oświadczył Benard.

W dalszej części wpisu mężczyzna opowiedział o zmaganiach z depresją oraz uzależnieniem od używek swojego przyjaciela. Zaznaczył jednak, że mimo problemów Tyler Christopher był wspaniałym człowiekiem, na którego przyjaciele mogli zawsze liczyć.

Tyler Christopher

Tyler był naprawdę utalentowaną osobą, która rozświetlała ekran w każdej odgrywanej scenie i lubił sprawiać radość wiernym fanom poprzez swoją grę aktorską. Był wspaniałym przyjacielem dla wszystkich, którzy go znali

— napisał aktor.

Tyler wspierał akcje dotyczące poprawy zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień. W przeszłości otwarcie mówił o swoich zmaganiach z depresją w chorobie afektywnej dwubiegunowej i alkoholem

— dodał.

Dużą popularność Tyler Christopher zawdzięczał roli Nikolasa Cassadine'a w telenoweli "Szpital miejski". Aktor pracował na planie produkcji w latach 1996-2016. Oprócz tego widzowie mogli go zobaczyć także w takich filmach jak "Beyond the Lights", "Murder, Anyone?" czy też "Max Winslow and the House of Secrets".

Tyler Christopher

Prywatnie Tyler Christopher był mężem Evy Longorii ("Gotowe na wszystko", "Nawiedzona narzeczona" w latach 2002-2004. Później związał się z reporterką ESPN Brienne Pedigo. Śmierć gwiazdora to kolejna tragedia, do której doszło w ostatnim czasie. Pod koniec października zmarł Matthew Perry, aktor znany z kultowych "Przyjaciół".