Rafał Kołsut był aktorem dziecięcym znanym głównie z programu religijnego „Ziarno” emitowanego przez TVP, gdzie występował jako Dyzio. Swoją przygodę z telewizją rozpoczął już jako siedmiolatek, a jego obecność w programie trwała ponad dekadę - zakończył ją w 2008 roku. Po zakończeniu kariery w programie, Kołsut zajął się innymi formami działalności twórczej.

Był aktorem dubbingowym, znanym m.in. z roli Justina w serialu „Czarodzieje z Waverly Place”. Pełnił także rolę recenzenta komiksów, scenarzysty oraz wykładowcy akademickiego. Szczególnie mocno związany był z krakowskim środowiskiem komiksowym - współtworzył wystawy i był organizatorem Krakowskiego Festiwalu Komiksu.

Wstrząsająca wiadomość o śmierci Rafała Kołsuta

Rafał Kołsut zmarł 4 grudnia 2025 roku w wieku 35 lat. Informację o jego śmierci przekazał publicznie Rafał Szłapa - jego wieloletni przyjaciel i współpracownik. Komunikat pojawił się na profilu Centrum Komiksów Disneya na Facebooku. Rafał Szłapa podkreślił znaczenie Kołsuta dla środowiska komiksowego oraz wspomniał o osobistej stracie.

Zmarł Rafał Kołsut, wieloletni organizator Krakowskiego Festiwalu Komiksu, wykładowca akademicki, scenarzysta komiksowy. aktor dubbingowy (m.in. Justin z „Czarodziejów z Waverly Place”), a także po prostu fan komiksów, w tym historyjek z disnejowskimi postaciami. Wielka strata dla polskiego środowiska komiksowego. A także jest to dla mnie osobista strata, bo z Rafałem rozmawiałem regularnie od lat i nasze drogi często przecinały się w różnych miejscach. Jeszcze ledwie kilkanaście dni temu podsyłałem mu materiały do wystawy, która zawisła w Krakowie. Pamiętajcie, że jeśli czujecie się źle, potrzebujecie wsparcia przekazał Szłapa.

Informacja o śmierci została potwierdzona także na profilu kanału „Widzę głosy”. Do tej pory nie podano oficjalnej przyczyny zgonu. To kolejne smutne wydarzenie, które wstrząsnęło polskimi mediami. Niedawno dowiedzieliśmy się, że nie żyje pierwszy mąż Doroty Szelągowskiej.

Rafał Kołsut opublikował dramatyczny wpis przed śmiercią

Kilka godzin przed śmiercią Rafał Kołsut opublikował na swoim profilu na Facebooku krótki, lecz poruszający wpis o treści: „Przepraszam”. Równocześnie zmienił swoje zdjęcie profilowe oraz tło na czarne. Ten symboliczny gest, jak również brak dodatkowych komentarzy, wywołały głęboki niepokój wśród jego znajomych i fanów. Wpis ten stanowił jego ostatnią aktywność publiczną w sieci.

Rafała Kołsuta odszedł z programu „Ziarno” i zmienił pogląd na Kościół

Kołsut otwarcie mówił o swojej niechęci do instytucji Kościoła. W 2004 roku uczestniczył w audiencji u Jana Pawła II. W rozmowie w podcaście „Podcastex” wspominał to wydarzenie jako przełomowy moment w jego życiu, który znacząco wpłynął na jego poglądy.

Papież zawsze był kimś większym od człowieka, a teraz wcale tak nie wygląda relacjonował Kołsut, dodając, że spotkanie z papieżem pozostawiło w nim głębokie poczucie rozczarowania.

Dlaczego Rafał Kołsut odszedł z programu „Ziarno”?

W 2008 roku, tuż przed maturą, Rafał Kołsut zakończył swój udział w programie „Ziarno”. W rozmowach przyznawał, że nie chciał być dłużej kojarzony z przekazem programu, który określał jako „moralizatorsko-propagandowy” i wspierający instytucję Kościoła katolickiego.

