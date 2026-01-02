Robert Wolski urodził się 8 grudnia 1982 roku w Łęczycy. Zasłynął jako utalentowany skoczek wzwyż, a jego rekord życiowy wynosił 2,31 m. To ósmy wynik w historii polskiego skoku wzwyż. Reprezentował Polskę podczas igrzysk olimpijskich w Atenach w 2004 roku, gdzie zakończył zmagania na eliminacjach z wynikiem 2,20 m, zajmując 26. miejsce.

W minione święta Robert Wolski uczestniczył w wypadku samochodowym. Niestety, dziś rodzina przekazała informacje o jego śmierci.

Dramatyczny wypadek 26 grudnia. Co wydarzyło się w Bocheniu?

Jak informuje Fakt tragiczny wypadek z udziałem Roberta Wolskiego miał miejsce 26 grudnia około godziny 9:00 w miejscowości Bocheń (woj. łódzkie). W zderzeniu uczestniczyły dwa samochody osobowe. Według informacji przekazanych przez Jędrzeja Pawlaka z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej, jeden z kierowców był zakleszczony we wraku i konieczne było użycie specjalistycznego sprzętu, aby go ewakuować. Na miejsce skierowano cztery zastępy straży pożarnej, zespoły ratownictwa medycznego oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Robert Wolski został przetransportowany śmigłowcem do szpitala im. Kopernika w Łodzi. Trafił na oddział intensywnej terapii z ciężkimi obrażeniami.

Śmierć Roberta Wolskiego. Rodzina i środowisko sportowe pogrążone w żałobie

Po wypadku siostra Roberta Wolskiego, Oliwia Wolska, zaapelowała w mediach społecznościowych o oddawanie krwi dla brata, podkreślając znaczenie każdej pomocy. Niestety, mimo starań lekarzy, Robert Wolski zmarł 2 stycznia 2026 roku w wieku 43 lat. Informację o jego śmierci potwierdziła siostra Oliwia w emocjonalnym wpisie opublikowanym na Facebooku.

Z niewyobrażalnym bólem przekazuję, że mój brat, Robert Wolski odszedł.Sport był jego życiem, a determinacja i dobroć inspirowały wielu.Na zawsze w naszych sercach. Prosimy o ciszę i zrozumienie.

Jak informuje Interia Sport również Lech Leszczyński, prezes Łódzkiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki, potwierdził informację o śmierci sportowca.

Rodzinie Roberta Wolskiego przekazujemy najszczersze wyrazy współczucia.

