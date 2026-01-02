Victoria Jones nie żyje. Córka aktora zmarła w wieku 34 lat

Victoria Jones była córką znanego hollywoodzkiego aktora Tommy’ego Lee Jonesa oraz jego pierwszej żony, Kimberlei Cloughley. Miała 34 lata. W młodości próbowała swoich sił w aktorstwie - pojawiła się u boku ojca w filmie „Faceci w czerni II”, a także w serialu „One Tree Hill” i filmie „Trzy pogrzeby Melquiadesa Estrady”.

Córka Tommy'ego Lee Jonesa znaleziona martwa w hotelu

Nowy Rok 2026 przyniósł wstrząsające wieści. 1 stycznia, o godzinie 3:14 nad ranem, służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o nagłym przypadku medycznym w hotelu Fairmont w San Francisco. Na miejsce natychmiast przybyli ratownicy, jednak mimo podjętych prób reanimacji, kobiety nie udało się uratować.

Dnia 1 stycznia 2026 r. o godzinie 3:14 rano funkcjonariusze policji w San Francisco udali się do hotelu położonego przy ul. Mason 900 w związku ze zgłoszeniem o zgonie osoby poinformował rzecznik prasowy rzecznik prasowy policji w San Francisco na łamach Daily Mail.

Znaleziono nieprzytomną białą kobietę w wieku ok. 35 lat, a personel hotelu został powiadomiony dodał.

Victoria Jones została znaleziona martwa w swoim pokoju hotelowym. Świadkowie próbowali przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową jeszcze przed przyjazdem służb. Pomimo szybkiej reakcji, ratownicy stwierdzili zgon na miejscu.

Przeprowadzono resuscytację krążeniowo-oddechową, ale zespół pogotowia ratunkowego, który przybył na miejsce zdarzenia, stwierdził zgon przekazał na koniec.

Córka Tommy'ego Lee Jonesa miała trudne życie

W ostatnich miesiącach życia Victoria Jones znajdowała się w centrum zainteresowania również z powodu licznych problemów z prawem. Jak wynika z dokumentów sądowych, w 2024 roku została aresztowana co najmniej trzykrotnie.

Pierwsze zatrzymanie miało miejsce w kwietniu, w hrabstwie Napa. Postawiono jej wówczas zarzuty utrudniania pracy funkcjonariuszowi, bycia pod wpływem substancji kontrolowanej oraz posiadania narkotyków.

W kolejnych miesiącach doszło do kolejnych aresztowań - m.in. w hrabstwie Santa Cruz oraz ponownie w Napa. W tych przypadkach zarzuty dotyczyły przemocy domowej oraz przemocy wobec osoby starszej. W żadnym z tych przypadków Victoria Jones nie przyznała się do winy. W każdej sprawie została zwolniona za kaucją.

To kolejna śmierć, która wstrząsnęła światem kina. Warto przypomnieć, że tuż po świętach zmarła Brigitte Bardot, ikona francuskiej branży filmowej.

Śledczy ustalają przyczynę śmierci córki Tommy'ego Lee Jonesa. Aktor i jego rodzina milczą

Obecnie sprawą śmierci Victorii Jones zajmuje się biuro koronera w San Francisco. Do tej pory nie ujawniono oficjalnej przyczyny zgonu. Wciąż trwają analizy, które mają wyjaśnić, co dokładnie doprowadziło do śmierci 34-latki w noworoczną noc.

Brak jednoznacznych informacji tylko potęguje dramatyczny charakter wydarzenia. Ustalenie przyczyn zgonu ma kluczowe znaczenie zarówno dla śledczych, jak i dla rodziny zmarłej. Do tej pory rodzina Victorii Jones nie wydała oficjalnego oświadczenia. Przedstawiciele Tommy’ego Lee Jonesa również nie skomentowali tragedii.

