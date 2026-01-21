Rodzina królewska w żałobie. Wydano oświadczenie
Smutna wiadomość z królewskiego dworu wstrząsnęła opinią publiczną. 87-letnia księżniczka Dezyderia Bernadotte, siostra króla Karola XVI Gustawa, zmarła 21 stycznia 2026 roku w swojej rezydencji w Koberg.
21 stycznia 2026 roku świat obiegła tragiczna wiadomość. Księżniczka Dezyderia Bernadotte, siostra króla Szwecji Karola XVI Gustawa, zmarła w wieku 87 lat. Informację opublikowano na oficjalnym profilu szwedzkiej rodziny królewskiej na Instagramie.
Król Szwecji Karol XVI Gustaw żegna siostrę
W oświadczeniu poinformowano, że księżniczka „zmarła spokojnie i cicho w swoim domu w zamku Koberg w regionie Västergötland, w otoczeniu rodziny”. Była wdową po baronie Niclasie Silfverschiöldzie (1934–2017).
W tym samym komunikacie król Karol XVI Gustaw zamieścił osobiste słowa pożegnania:
Z wielkim smutkiem otrzymałem informację, że zmarła moja siostra, księżniczka Dezyderia
Podkreślił, że łączyło go z nią wiele ciepłych, rodzinnych wspomnień, zwłaszcza tych związanych z domem rodziny Silfverschiöld w Västergötland. Złożył również wyrazy współczucia dzieciom zmarłej oraz ich rodzinom. Księżniczka Dezyderia Bernadotte ostatnie lata życia spędziła w zamku Koberg, gdzie mieszkała od dekad. Po śmierci męża w 2017 roku pozostała tam aż do końca.
Rodzina królewska pogrążona jest w żałobie, a szwedzkie społeczeństwo wspólnie przeżywa stratę jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci rodu Bernadotte.
