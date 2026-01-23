Francis Buchholz to nazwisko doskonale znane fanom klasycznego rocka. Był basistą legendarnego zespołu Scorpions, z którym współtworzył największe przeboje grupy. Do zespołu dołączył w 1973 roku, a jego charakterystyczne brzmienie i styl gry wyznaczały rytm formacji przez prawie dwie dekady. W ciągu niemal 20-letniej współpracy z zespołem, Buchholz odegrał kluczową rolę w tworzeniu takich hitów jak „Wind of Change”, „Still Loving You” czy „Rock You Like a Hurricane”. Jego wkład w sukcesy zespołu Scorpions, zwłaszcza w czasie złotej ery grupy, uczynił z niego jedną z ikon niemieckiego i światowego rocka. Muzyk pochodził z Hanoweru i to właśnie z tym miastem związał swoją muzyczną drogę. Był nie tylko wybitnym instrumentalistą, ale też osobą głęboko oddaną muzyce i zespołowi.

Śmierć legendy rocka - co wiadomo o ostatnich chwilach muzyka

Francis Buchholz zmarł 22 stycznia 2026 roku w wieku 71 lat. Smutną informację przekazano za pośrednictwem jego oficjalnego profilu na Facebooku. Z komunikatu rodziny wynika, że muzyk odszedł w spokoju, otoczony miłością najbliższych. Przyczyną śmierci była choroba nowotworowa.

Z przytłaczającym smutkiem i ciężkimi sercami informujemy, że nasz ukochany Francis zmarł wczoraj po walce z rakiem. Odszedł z tego świata w spokoju, otoczony miłością - napisali jego bliscy.

Rodzina podkreśliła, że przez cały okres choroby towarzyszyli mu, wspierając go w najtrudniejszych momentach. W oświadczeniu wyrazili głęboki ból po stracie, jednocześnie oddając hołd jego sile i determinacji.

Największe przeboje z udziałem Buchholza

Francis Buchholz współtworzył jedne z najbardziej rozpoznawalnych przebojów zespołu Scorpions. To między innymi jego linie basowe nadają głębi kultowym utworom takim jak „Wind of Change”, który stał się symbolem przemian politycznych w Europie na początku lat 90. XX wieku.

Utwory „Still Loving You” oraz „Rock You Like a Hurricane” również należą do muzycznego dziedzictwa, które pozostawił po sobie Buchholz. Album „Crazy World” z 1990 roku, z którego pochodzi „Wind of Change”, odniósł ogromny sukces na całym świecie i stanowił kulminację muzycznej kariery basisty w Scorpions.

