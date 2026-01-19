Adela Paszt była mamą znanego polskiego wokalisty Witolda Paszta, założyciela i lidera zespołu VOX. Przez całe życie mieszkała w Zamościu, gdzie była znaną i szanowaną osobą. Prezydent Rafał Zwolak, obecny na jej setnych urodzinach nie tylko przekazał życzenia, ale także symbolicznie uhonorował wkład całej rodziny w życie miasta. Hołd złożony Adeli Paszt i jej synowi świadczy o trwałym wpływie, jaki wywarli na lokalną społeczność. Teraz "Tygodnik Zamojski" poinformował o śmierci Adeli Paszt.

Setne urodziny Adeli Paszt i wyjątkowa uroczystość w Zamościu

22 grudnia 2025 roku Adela Paszt świętowała swoje 100. urodziny. Uroczystość miała podniosły charakter i zgromadziła rodzinę oraz przedstawicieli lokalnych władz. Na wydarzeniu obecny był m.in. prezydent Zamościa Rafał Zwolak, który wręczył jubilatce list gratulacyjny od premiera Donalda Tuska.

Miałem ten wyjątkowy zaszczyt w imieniu mieszkańców Zamościa oraz Urzędu Miasta złożyć życzenia pani Adeli Paszt, mamie Witolda Paszta, Honorowego Obywatela Zamościa, babci Natalii i Aleksandry Paszt. Setne urodziny to okazja do rodzinnego świętowania oraz wspominania wszystkich ważnych momentów w życiu jubilatki. I właśnie cała rodzina pani Adeli przeżywa ten wyjątkowy dzień - napisał w mediach społecznościowych prezydent Zamościa Rafał Zwolak

Wydarzenie miało wyjątkową oprawę. Adela Paszt otrzymała liczne prezenty, w tym portret z własną podobizną oraz złotą szarfę. Goście wzruszeni byli nie tylko pięknem uroczystości, ale także symbolicznym przekazem, jaki pojawił się na obrazie: „Królowa Adela. Wiek to tylko liczba, a Ty udowadniasz, że można żyć pełnią życia w każdym wieku”.

Adela Paszt nie żyje

Adela Paszt zmarła w wieku 100 lat. Informację o jej śmierci potwierdziła kancelaria Parafii Katedralnej Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza w Zamościu w rozmowie z o2.pl. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 21 stycznia 2026 roku o godzinie 12:00.

Msza żałobna zostanie odprawiona w Zamościu, a następnie odbędzie się pochówek na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Peowiaków. Mieszkańcy miasta mają okazję pożegnać osobę, która była symbolem oddania rodzinie i lokalnej społeczności.

Witold Paszt zmarł cztery lata wcześniej

Witold Paszt, syn Adeli Paszt, zmarł 18 lutego 2022 roku. Był wybitnym wokalistą, znanym przede wszystkim jako lider zespołu VOX. Artysta zyskał popularność dzięki takim przebojom jak „Bananowy song” i przez wiele lat aktywnie uczestniczył w życiu kulturalnym Polski.

Paszt był również jurorem w programach muzycznych, wspierając rozwój młodych artystów. Jego odejście było szeroko komentowane w mediach, a w 2024 roku został uhonorowany tytułem Honorowego Obywatela Miasta Zamościa oraz medalem „Zasłużony dla Zamościa”.

