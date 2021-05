Nie żyje Mariusz Ryjek z "Hell's Kitchen". Tragiczny finał poszukiwań. Miał tylko 35 lat 

Nie żyje Mariusz Ryjek z "Hell's Kitchen". Tragiczny finał poszukiwań 35-letniego uczestnika takich programów jak "You Can Dance" i "Warsaw Shore". Smutne wieści przekazano za pośrednictwem profilu "Zaginieni przed laty". Mariusz Ryjek od wczoraj był osobą zaginioną. Kontakt z mężczyzną urwał się po godzinie 13:00, gdy wyszedł ze swojego domu na Grabówku w Gdyni.

Mariusz Ryjek z "Hell's Kitchen" nie żyje

Zaginiony Mariusz Ryjek z "Hell's Kitchen" nie żyje. Był poszukiwany od wczoraj, niedługo po tym, jak nie pojawił się na walce, do której przygotowywał się od dłuższego czasu. Jego telefon był nieaktywny od momentu wyjścia z domu, ok. godziny 13:00. Ostatni raz widziano go jak wsiadł do autobusu na przystanku obok Urzędu Miasta w Gdyni. Było to ok. godziny 13:40. Mężczyzna kierował się w stronę Bulwaru Gdyńskiego. Niestety potwierdził się najgorszy scenariusz. Facebookowy profil "Zaginieni przed laty" poinformował o śmierci uczestnika "Hell's Kitchen", Mariusza Ryjka:

Kochani z przykrością informujemy, że poszukiwania Pana Mariusza zostały zakończone, niestety nie żyje Ból i samotność po stracie bliskiej osoby niech złagodzi prawda, że nie umiera ten kto pozostaje w sercach bliskich Wiemy, że żadne słowa, nie zmniejszą bólu rodzinie po stracie najbliższej osoby, jednak chcielibyśmy w imieniu całego zespołu Zaginieni przed laty, złożyć rodzinie wyrazy głębokiego współczucia

Nie wiadomo jednak jakie były przyczyny śmierci. Rodzinie i bliskim Mariusza Ryjka składamy najszczersze kondolencje.

