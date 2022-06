Dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Nie żyje Krzysztof Kowalewski, aktor zmarł w wieku 83 lat. Informacje o jego śmierci za pośrednictwem portalu społecznościowego przekazał Jan Hartman. Rodzina aktora w rozmowie z portalem onet.pl potwierdziła smutną wiadomość. Krzysztof Kowalewski nie żyje Krzysztof Kowalewski miał na swoim koncie role w około 120 produkcjach. Aktor wystąpił m.in. w takich hitach jak: "Ogniem i mieczem", "Brunet wieczorową porą", "Miś", "Daleko od noszy" czy "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz". Widzowie uwielbiali Krzysztofa Kowalewskiego, a jego śmierć poruszyła wszystkich. Trudno w to uwierzyć- Wiesław Kot, krytyk filmowy mówił na antenie TVN24. (...) Roszkoszą było słuchać, co Krzysztof Kowalewski miał do powiedzenia. Przed chwilą się dowiedziałem, właśnie usłyszałem tę informację od państwa. Jest mi ogromnie smutno, ogromnie żal- w rozmowie z TVN24 mówił Krzysztof Tyniec. Krzysztof Kowalewski od kilku lat miał poważne problemy ze zdrowiem. Operacje, operacyjki, biologicznie się zużywam, na szczęście jeszcze nie do końca, ale to jest w starości najbardziej do du... Odpukać, umysł jeszcze domaga, ale też się czasem niepokoję, kiedy nie mogę sobie przypomnieć jakiegoś nazwiska- mówił w jednym z wywiadów. Niestety, dziś dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Krzysztofa Kowalewskiego. Dobranoc, panie Sułku. Wspaniały facet, twardy, ocalony z Zagłady- czytamy na Facebooku. Bliskim Krzysztofa Kowalewskiego składamy kondolencje. Dobranoc, panie Sułku. Wspaniały facet, twardy, ocalony z Zagłady. Opublikowany przez Jana Hartmana Sobota, 6 lutego 2021 Krzysztof Kowalewski nie żyje.