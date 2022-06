W miniony wtorek, 16 listopada, media obiegła tragiczna informacja o śmierci Kamila Durczoka. Jeden z najpopularniejszych polskich dziennikarzy zmarł w szpitalu w Katowicach, do którego trafił dzień wcześniej, a jego stan był określany jako bardzo ciężki. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wydało oświadczenie, w którym poinformowano, że Kamil Durczok zmarł w "wyniku zaostrzenia przewlekłej choroby i zatrzymania krążenia". Teraz media poinformowały, co działo się z dziennikarzem przed śmiercią. Media o chorobie i ostatnich chwilach Kamila Durczoka Kamil Durczok od wielu lat zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Blisko 20 lat temu u dziennikarza stwierdzono białaczkę. Kamil Durczok wygrał wówczas walkę z ciężką chorobą. Po latach Kamil Durczok przyznał, że zmaga się również z chorobą alkoholową. W maju br. za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował, że trafił do szpitala i miał przetaczaną krew. W nocy pilnie przetaczano mi krew. Poruszające doznanie... Nie medycznie, bo to prosty zabieg, ale psychicznie. Wszystkie wyświechtane hasła typu „krew darem życia" nagle nabierają zupełnie nowego znaczenia. Wszystkim krwiodawcom nisko się kłaniam. Tym z BRh+ szczególnie - pisał na Twitterze. Zobacz także: Kamil Durczok w ostatnim wywiadzie: "Pokonałem nowotwór, ale nie nauczyło mnie to szacunku do życia" W ostatnim wywiadzie przed śmiercią Kamil Durczok w poruszających słowach mówił o swoich doświadczeniach i chorobie. (...) Z tych najbardziej traumatycznych starałem się wyciągać wnioski. Żeby była jasność, one nie zawsze były słuszne. Pokonałem nowotwór, mimo że lekarze dawali mi na to 15% szans, ale nie nauczyło mnie to szacunku do życia. Wręcz...