Bohdan Smoleń nie żyje! Znany aktor i artysta kabaretowy zmarł w czwartek. Miał 69 lat. Informację o śmierci Bohdana Smolenia podał serwis epoznan.pl. Od poniedziałku przebywał w szpitalu, do którego trafił z ostrą infekcją. Bohdan Smoleń nie żyje! Bohdan Smoleń przeszedł trzy udary. W 2015 roku miał wylew. O jego złym stanie zdrowia informaliśmy już w zeszłym roku. Aktor zmagał się również z problemami finansowymi i nie stać go było na rehabilitację. Przyjaciele ze środowiska artystycznego zorganizowali wtedy koncert, podczas którego zebrano 30 tysięcy złotych. Bohdan Smoleń urodził się w 1947 roku w Bielsku Białej. Największą sławę przyniosły mu występy w kultowym kabarcie TEY. Wraz z Zenonem Laskowikiem rozbawiali całą Polkę w czasach PRL-u. Zagrał również w kilku filmach - m.in. „Filip z konopi” czy „Pan Kleks w kosmosie”. Od 1999 roku grał rolę listonosza Edzia w popularnym „Świecie Według Kiepskich”. W roku 2007 założył fundację pod nazwą „Fundacja Stworzenia Pana Smolenia”, która zajmuje się hipoterapią dla dziec Rodzina Bohdana Smolenia W 1970 roku Smoleń ożenił się z Teresą. Mieli trzech synów: Macieja, Piotra oraz Bartosza. W 1988 roku Piotr popełnił samobójstwo. To było kilkaset metrów od domu. Poszedł do kolegi, któremu pożyczył kasety kabaretu "Tey" i już nie wrócił. To on znalazł ciało syna: Przykryłem ciało i czekałem na policję, wiedząc, że zadadzą mi mnóstwo pytań, na które nie znałem odpowiedzi - mówił kilka lat temu w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w programie „Niepokonani". Ledwie rok po synu życie odebrała sobie również żona artysty... Rodzinie i najbliższym skaładamy wyrazy głębokiego współczucia. Bohdan Smoleń nie żyje. Miał 69 lat. Od...