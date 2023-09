Nie żyje znana legenda. Nazywana byłą "kobietą z żelazną ręką"

Serial „Jezioro marzeń” był hitem w latach 90. To dzięki niemu Katie Holmes zyskała ogromna popularność i stała się obiektem męskich westchnień na całym świecie. Teraz serial o zgranej paczce nastolatków trafi na Neflix już 15 stycznia 2021 roku. Pamiętacie pozostałe gwiazdy serialu? Niektóre z nich bardzo się zmieniły! Czym dziś zajmuje się James Van Der Beek czy Joshua Jackson? Zobaczcie koniecznie... Zobacz także: Katie Holmes z córką, Suri Cruise na spacerze. Córka Toma Cruise'a to już nastolatka! Katie Holmes zrobiła karierę dzięki roli w "Jeziorze marzeń" Katie Holmes w serialu "Jezioro marzeń" zaczęła grać jako 20-latka. Jej postać nieśmiałej Joey Potter uwielbiały tysiące nastolatek, a jej miłosne przygody były jedną z głównych osi serialu. To właśnie rola w serialu i potem związek z Tomem Cruisem sprawiły, że stała się jedną z największych gwiazd Hollywood. James Van Der Beek - to w nim kochały się nastolatki! Dawson Leery z Capeside to jedna z najpopularniejszych ról Jamesa van Der Beeka. To ona stała się trampoliną do jego dalszej kariery. W 1998 roku początkujący aktor wygrał casting do serialu i w tym samym roku magazyn People wybrał go jednym z 50. najpiękniejszych ludzi świata. Tak zaczęła się jego przygoda z Hollywood. Potem James Van Der Beek grał w filmach "Strażnicy Teksasu" czy "Żyć szybko, umierać młodo". Wystąpił też w wielu serialach i teledyskach. Prywatnie aktor od 2010 roku jest związany z Kimberly Brook i mają pięcioro dzieci. Joshua Jackson i jego hollywoodzkie romanse Joshua Jackson zanim zagrał Paceya Wittera w "Jeziorze marzeń" miał już na koncie kilka ról w hitowych produkcjach. Po...