Barbara Ptak, urodzona w 1930 roku w Chorzowie, to postać, która na stałe zapisała się w historii polskiej kultury. Była wybitną kostiumolożką i scenografką, znaną z niezwykłej precyzji, wrażliwości i zmysłu artystycznego. Zmarła 5 listopada w wieku 95 lat. Informację o jej śmierci podał „Dziennik Zachodni”, a potwierdził ją również były minister kultury Piotr Gliński.

Artystka ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie i Warszawie. Jej dorobek artystyczny obejmuje ponad 200 realizacji teatralnych, operowych, musicalowych i filmowych. Przez większą część życia była związana z Katowicami, a ostatnie lata spędziła w Hamburgu u boku córki.

Twórczość Barbary Ptak na zawsze odmieniła oblicze polskiej scenografii filmowej. Jej kostiumy podziwiano w takich produkcjach jak: „Ziemia obiecana”, „Faraon”, „Nóż w wodzie”, „Królowa Bona” oraz „Paciorki jednego różańca”.

Współpracowała z największymi reżyserami polskiego kina: Romanem Polańskim, Andrzejem Wajdą, Jerzym Kawalerowiczem i Jerzym Antczakiem. Cztery filmy z jej kostiumami zostały nominowane do Oscara – co stanowi niezwykły dowód uznania dla jej talentu.

Choć Barbara Ptak spędziła ostatnie lata życia w Hamburgu, gdzie mieszkała jej córka, nigdy nie straciła emocjonalnej więzi ze Śląskiem. Zawsze podkreślała swoje przywiązanie do rodzinnego Chorzowa i Katowic. Zmarła 5 listopada 2025 roku, w wieku 95 lat. Informacja o jej odejściu poruszyła całe środowisko artystyczne i tysiące wielbicieli jej pracy.

Świat sztuki żegna Barbarę Ptak

Śmierć Barbary Ptak wywołała falę wzruszeń wśród przedstawicieli świata kultury i sztuki. Na Facebooku miejska konserwator zabytków w Chorzowie, Anna Piontek, napisała: „Zmarła chorzowianka Barbara Ptak. Niemal równo 9 lat temu w ówczesnym Muzeum w Chorzowie otwieraliśmy wystawę Jej chorzowskich kostiumów (...). Świat przez ten czas zdążył kilka razy zatańczyć, wywrócić się, zawalić, odbudować, ale wspomnienia zostały”.

Wzruszającymi słowami pożegnała ją również dziennikarka Marianna Dufek: „Odeszła Barbara Ptak - artystka, kostiumografka, piękna kobieta, przede wszystkim cudowny człowiek. Jej talent tworzył filmową historię”.

Reżyser Jerzy Antczak podkreślił znaczenie jej pracy dla kina: „Noce i dnie” oraz „Dama kameliowa” nie miałyby nigdy takiego wyrazu, gdyby nie twoje genialne kostiumy. Kochana Basiu, dziękuję ci za wszystko. Odpoczywaj w pokoju z miłością”.

Za swój dorobek Barbara Ptak otrzymała liczne wyróżnienia, w tym: srebrny medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, nagrody Ministra Kultury i Sztuki, Złote Maski Województwa Śląskiego oraz Nagrodę Prezydenta Katowic.

W 2011 roku w Katowicach otwarto Muzeum Barbary i Stanisława Ptaków, będące filią Muzeum Historii Katowic. W muzeum zgromadzono kostiumy, meble i pamiątki należące do małżeństwa artystów – Barbara Ptak i jej mąż Stanisław, który zmarł w 2002 roku, byli jedną z najważniejszych par w polskim środowisku operetkowym.

