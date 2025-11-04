Diane Ladd, ceniona amerykańska aktorka filmowa i telewizyjna, zmarła w wieku 89 lat. Informację o jej śmierci przekazała córka, Laura Dern. Aktorka odeszła w swoim domu w Ojai, w stanie Kalifornia. Hollywood zareagowało na tę wiadomość z ogromnym smutkiem, straciło jedną ze swoich najwybitniejszych gwiazd. Zmarła artystka zasłynęła z portretowania silnych, niezależnych kobiet, a jej obecność na ekranie przez dekady przyciągała uwagę krytyków i widzów. Jej śmierć to koniec pewnej epoki w amerykańskim kinie.

Diane Ladd nie żyje. Była trzykrotnie nominowana do Oscara

Diane Ladd była trzykrotnie nominowana do Oscara za role drugoplanowe. Pierwszą nominację otrzymała za film „Alicja już tu nie mieszka” z 1974 roku, wyreżyserowany przez Martina Scorsese. Później doceniono ją także za występy w dwóch produkcjach Davida Lyncha: „Historia Rose” z 1990 roku oraz „Dzikość serca” z 1991 roku.

Była najwspanialszą córką, matką, babcią, aktorką, artystką i empatycznym duchem, jakiego mogły stworzyć tylko marzenia. Lata teraz ze swoimi aniołami przekazała córka gwiazdy, Laura Dern na łamach „The Hollywood Reporter”.

W filmie „Dzikość serca”, podobnie jak w „Historii Rose”, wystąpiła u boku swojej córki, Laury Dern. W obu obrazach wcielała się w rolę matki, co dodało ich wspólnej ekranowej relacji wyjątkowej głębi i autentyczności. W 1992 roku Diane Ladd i Laura Dern przeszły do historii kina jako pierwszy w historii duet matka-córka nominowany zarówno do Oscara, jak i do Złotego Globu za występ w tym samym filmie. Było to bezprecedensowe osiągnięcie, które na trwałe zapisało się w historii amerykańskiej kinematografii. Laura Dern, która również odniosła ogromny sukces jako aktorka, otrzymała Oscara za drugoplanową rolę w filmie „Historia małżeńska” w 2020 roku.

To kolejna ikona Hollywood, która odeszła w ostatnim czasie. Niedawno dowiedzieliśmy się, że nie żyje Diane Keaton, jedna z muz Woody'ego Allena.

Diane Ladd została uhonorowana w Alei Sław w Hollywood

W 2010 roku Diane Ladd, jej były mąż Bruce Dern i ich córka Laura Dern zostali uhonorowani gwiazdami w słynnej Alei Sław w Hollywood. To wyróżnienie podkreśliło ich wkład w rozwój światowego kina i utrwaliło ich nazwiska w historii przemysłu filmowego.

Bruce Dern, również znany aktor, zagrał m.in. w filmach „Wielki Gatsby” (1974), „Powrót do domu” (1978) oraz „Nebraska” (2013). Cała rodzina przez dekady miała ogromny wpływ na amerykańską kinematografię.

