W poniedziałek 10 stycznia amerykański dziennik The Washington Post potwierdził, że Bog Saget nie żyje. Komik zasłynął z głównej roli w serialu "Pełna chata" i prowadził własny program "America's Funniest Home Videos". Aktor był w trakcie trasy estradowej i tuż przed śmiercią był aktywny w mediach społecznościowych. Informacja o jego śmierci to ogromny szok zarówno dla fanów, jak gwiazd, które pracowały z artystą. Wielu członków amerykańskiego show-biznesu nadal nie może pogodzić się ze śmiercią Boba Sageta. Aktorzy i aktorki opłakują komika w mediach społecznościowych. Z każdą godziną dołączają do nich kolejne znane twarze Hollywood. Jak doszło do tej tragedii? Bob Saget nie żyje. Artystę znaleziono w hotelu Z przykrością zaczynamy poniedziałek od dramatycznej informacji o śmierci Boba Sageta. Z relacji amerykańskich mediów wynika, że policja otrzymała zgłoszenie z hotelu Ritz-Carlton w Orlando "w sprawie nieprzytomnego mężczyzny w pokoju, który został zidentyfikowany jako Robert Saget i na miejscu uznany za zmarłego". Służby rozpoczęły już śledztwo w tej sprawie. Przyczyna zgonu komika nadal jest nieznana. Jak na razie funkcjonariusze nie trafili na żadne ślady przestępstwa ani obecność narkotyków. Zobacz także: "Taniec z Gwiazdami": Nie żyje Żora Korolyov. Tancerz miał tylko 34 lata Wiadomość o śmierci Boba Sageta to wielki szok. Komik był w trakcie trasy estradowej i kilka godzin przed śmiercią publikował na Twitterze. Artysta komentował swój występ w Jacksonville. Warto przypomnieć, że 65-latek zyskał duży rozgłos po tym, jak otrzymał główną rolę w serialu komediowym "Pełna chata". Prowadził też autorski program "America's Funniest Home Videos". Pochodzący z Filadelfii aktor przez...