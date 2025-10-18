Andrzej Mrożewski nie żyje. Zmarł znany aktor, miał 85 lat

Polski świat teatru i filmu pogrążony jest w żałobie. 18 października 2025 roku zmarł Andrzej Mrożewski – znany i ceniony aktor teatralny oraz filmowy. Miał 85 lat. Informację o jego śmierci przekazał siostrzeniec artysty, Michał Popłoński.

Ostatni z aktorskiego rodu Mrożewskich, syn Zdzisława, Andrzej, Jędrek, wuj mój, odszedł dziś rano po ciężkiej chorobie w wieku 85 lat napisał Popłoński w poruszającym wpisie na Facebooku.

Śmierć Andrzeja Mrożewskiego była wynikiem długiej i ciężkiej choroby, z którą zmagał się od lat.

Andrzej Mrożewski – kim był zmarły aktor „Nocy i dni”?

Andrzej Mrożewski urodził się w rodzinie aktorskiej. Jego ojcem był Zdzisław Mrożewski, również wybitny aktor. Andrzej poszedł w ślady ojca i w 1961 roku ukończył Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Swoją karierę rozpoczął dwa lata później, w 1963 roku, w Teatrze Śląskim im. Wyspiańskiego w Katowicach.

Zasłynął przede wszystkim z roli Tadeusza Krępskiego w kultowym filmie „Noce i dnie”, który przyniósł mu ogromną rozpoznawalność i sympatię widzów. Występował również w takich filmach jak „Sól ziemi czarnej” czy „Trędowata”. Ostatnią rolę zagrał w 2017 roku w serialu „Belle Epoque”.

Kariera i życie prywatne Andrzeja Mrożewskiego

W latach 1990–1995 Andrzej Mrożewski był dyrektorem krakowskiego Teatru Maszkaron, gdzie również występował. Mimo wielu ról filmowych, pozostał wierny scenie teatralnej, dzieląc ją ze swoją żoną, Ewą Śmiałowską-Mrożewską – aktorką Teatru Śląskiego. Ich wspólna pasja do teatru była jednym z filarów ich małżeństwa.

W życiu prywatnym był człowiekiem ciepłym i oddanym rodzinie. Po jego śmierci w mediach społecznościowych pojawiło się wiele poruszających wpisów, podkreślających jego talent i serdeczność.

Pogrzeb Andrzeja Mrożewskiego

Na chwilę obecną nie podano oficjalnych informacji na temat pogrzebu Andrzeja Mrożewskiego. Jednak według nieoficjalnych doniesień, ceremonia pożegnalna może odbyć się na cmentarzu komunalnym we Włocławku. To właśnie tam spoczywa jego ojciec, Zdzisław Mrożewski. Choć miejsce śmierci aktora nie zostało ujawnione, wiadomo, że ostatnie lata życia spędził w Polsce, zmagając się z poważną chorobą. Jego odejście to ogromna strata dla polskiej kultury i sztuki.

