Nie żyje Ewa Greś. Aktorka z "Na Wspólnej" miała 44 lata 

Nie żyje Ewa Greś, aktorka teatralna, która zyskała popularność dzięki roli w serialu "Na Wspólnej". Miała jedynie 44 lata. Ewa odeszła 10 lutego 2020 roku. Przyczyna śmierci jeszcze nie jest znana. Smutną informację przekazał m. in. Teatr Żydowski w Warszawie.

Ewa Greś zmarła 10 lutego w wieku 44 lat. O śmierci aktorki, we wzruszającym wpisie poinformował Chochlik Kulturalny:

Serce mi krwawi. Nie żyje artystka Teatru Żydowskiego - Ewa Greś. Aktorka z pięknym piachem w głosie, wielką wrażliwością i kulturą grania. Kilka miesięcy temu składając jej życzenia urodzinowe, napisałem, że to kobieta, w której oczach kryje się tajemnica. Że tęsknię za jej Sophie Tucker z niezwykłego spektaklu "One same". Zdarzało nam się długo rozmawiać. O życiu, o teatrze. Nawet gdy pojawiała się na scenie nieco rzadziej, podsyłała mi informacje o ciekawych wydarzeniach, o tekstach, które powinienem przeczytać. Mówiła zawsze: Panie Chochliku... Cieszyła się, mając wokół siebie ludzi. Miała dopiero czterdzieści cztery lata... Tak bardzo mi przykro, że nigdy więcej nie zobaczę jej już w teatrze. Wiem, że to zabrzmi melodramatycznie, ale wierzę, że ona jest gdzieś tutaj obok nas, za taflą szkła. Nie potrafimy jej zobaczyć, ale ona jest... - czytamy na Facebooku