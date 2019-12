Nie żyje siostra George'a Michaela! Jej ciało znaleziono dokładnie w trzecią rocznicę śmierci brata

Nie żyje siostra George'a Michaela! 55-letnia Melanie Panayiotou zmarła w pierwszy dzień świąt, dokładnie trzy lata po śmierci swojego słynnego brata! Jej ciało znalazła starsza siostra, Yioda Panayiotou w domu Melanie w Londynie. W imieniu rodziny informację o śmierci potwierdził już John Reid, prawnik kobiety.

Siostra George'a Michaela nie żyje

Pierwszy dzień świąt 2016 roku dla wszystkich fanów talentu George'a Michaela jest datą tragiczną. Wtedy 53-letni muzyk zmarł w swoim domu w Oxfordshire. Dokładnie trzy lata później, również w dzień Bożego Narodzenia zmarła jego siostra. Jak piszą brytyjskie media, Melanie była bardzo bliska bratu. To jej po śmierci George'a przypadła jej część jego majątku, obejmującego 100 mln funtów i posiadłość w Północnym Londynie.

Melanie wielokrotnie wypowiadała się bardzo ciepło o George'u, a zaledwie kilka dni temu wydała oświadczenie, w którym napisała do fanów, że wiadomości od nich są krzepiące w trudnych chwilach dla całej rodziny. Jej ostatnia publiczna wypowiedź miała miejsce 48 godzin przed śmiercią. Mówiła o miłości do brata i apelowała do fanów, by dalej czynili dobro, dla jego pamięci.

Śmierć siostry swojego kolegi z zespołu Wham! skomentował już Andrew Ridgeley:

Otrzymałem tragiczną wiadomość o odejściu Mel Panayiotou. W tym bardzo smutnym czasie moje myśli są z jej siostrą i ojcem - napisał na Twiterze.

George Michael odszedł trzy lata temu - w Boże Narodzenie 2016 roku: