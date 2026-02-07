Brad Arnold był wokalistą, liderem, współzałożycielem oraz autorem tekstów rockowego zespołu 3 Doors Down, który powstał w 1996 roku w Escatawpa w stanie Mississippi, USA. Muzyk zyskał międzynarodową sławę dzięki przebojowi "Kryptonite", który napisał mając zaledwie 15 lat. Zespół zadebiutował albumem "The Better Life", który pokrył się siedmiokrotną platyną. Brad był również autorem takich utworów jak "When I'm Gone" i "Here Without You".

Nie żyje Brad Arnold z 3 Doors Down

Brad Arnold zmarł 7 lutego 2026 roku w wieku 47 lat. Zmarł spokojnie we śnie, otoczony najbliższą rodziną, w tym żoną Jennifer. O jego śmierci poinformował oficjalnie zespół 3 Doors Down za pośrednictwem mediów społecznościowych. W oświadczeniu podkreślono odwagę, z jaką zmagał się z chorobą, oraz jego wkład w rozwój rocka początku XXI wieku.

Z ciężkim sercem informujemy o śmierci Brada Arnolda, założyciela, wokalisty i autora tekstów zespołu 3 Doors Down. Brad pomógł na nowo zdefiniować mainstreamową muzykę rockową, łącząc przystępność post-grunge'u z emocjonalnie bezpośrednim pisaniem piosenek i tematami tekstów, które przemawiały do zwykłych słuchaczy. Jego muzyka rozbrzmiewała daleko poza sceną, tworząc chwile więzi, radości, wiary i wspólnych doświadczeń, które będą trwać długo po tym, jak znikną sceny, na których występował

Co wiadomo o chorobie Brada Arnolda?

W maju 2025 roku Brad Arnold poinformował publicznie, że zdiagnozowano u niego raka nerkowokomórkowego w 4 stadium, który dał przerzuty do płuc. Ze względu na poważny stan zdrowia, artysta musiał odwołać zaplanowaną trasę koncertową zespołu 3 Doors Down. Mimo trudności, pozostawał w kontakcie z fanami, prosząc o wsparcie duchowe i modlitwę. W swoich wystąpieniach wykazywał ogromną siłę i wdzięczność wobec publiczności.

Kariera Brada Arnolda i sukcesy zespołu 3 Doors Down

Zespół 3 Doors Down, założony przez Brada Arnolda, zdobył ogromną popularność na początku lat 2000. Ich debiutancki album "The Better Life" (2000) zawierał hit "Kryptonite" i sprzedał się w milionach egzemplarzy, uzyskując status siedmiokrotnej platyny. Kolejne albumy - "Seventeen Days" (2005) i "3 Doors Down" (2008) - osiągnęły pierwsze miejsca listy Billboard 200 w USA. Zespół zdobywał również nominacje do nagród Grammy. W 2024 roku 3 Doors Down koncertowali z zespołem Creed, a wspólne występy zaplanowane były także na 2026 rok.

