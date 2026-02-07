Kazimierz Szyszka odszedł 5 lutego. Aktor pozostawił po sobie dorobek aktorski, który na zawsze wpisał się w historię polskiej telewizji. Smutną informację o śmierci Kazimierza Szyszki przekazał portal filmpolski.pl. Fani kultowego serialu natychmiast pospieszyli z kondolencjami.

Kazimierz Szyszka nie żyje

Smutne wieści o śmierci aktora dotarły do opinii publicznej 6 lutego. Jak poinformował portal filmpolski.pl Kazimierz Szyszka zmarł 5 lutego. To właśnie tam pojawiła się notka o śmierci Kazimierza Szyszki, co poruszyło środowisko filmowe oraz fanów seriali, w których się pojawiał. Informację o jego śmierci potwierdziła również rodzina artysty.

Informacja o śmierci Kazimierza Szyszki poruszyła fanów serialu "Daleko od noszy" i innych produkcji, w których aktor wystąpił. W mediach społecznościowych pod wpisami informującymi o odejściu aktora pojawiły się liczne komentarze z kondolencjami.

Kim był Kazimierz Szyszka?

Kazimierz Szyszka był polskim aktorem znanym z drugoplanowych i epizodycznych ról w produkcjach telewizyjnych. Jego twarz kojarzyli przede wszystkim fani polskich seriali, gdzie dzięki wyrazistym kreacjom potrafił zapisać się w pamięci widzów, mimo że rzadko występował na pierwszym planie.

Choć nie osiągnął statusu wielkiej gwiazdy, jego obecność w serialach była zauważalna i doceniana. Widzowie znali go przede wszystkim z seriali takich jak "Daleko od noszy", "Wydział zabójstw", "Kryminalni" i "Boża podszewka".

Rola Kazimierza Szyszki w „Daleko od noszy”

W serialu "Daleko od noszy", emitowanym w latach 2003–2009 przez Polsat, Kazimierz Szyszka wystąpił w 2005 roku. Wcielił się w rolę pacjenta, co, choć była to rola epizodyczna, przyniosło mu rozpoznawalność wśród widzów komediowego sitcomu. Serial ten zdobył status kultowego i był niezwykle popularny wśród widzów, a dzięki oryginalnemu poczuciu humoru oraz charakterystycznym postaciom zdobył szerokie grono fanów.

ot. Gałązka/AKPA

