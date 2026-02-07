Piotr Kmiecik urodził się 19 czerwca 1976 roku. Był absolwentem Wydziału Montażu w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, którą ukończył w 2003 roku. Przez ponad dwie dekady kariery zdobył uznanie jako jeden z najwybitniejszych polskich montażystów. Był członkiem Polskiej Akademii Filmowej oraz Europejskiej Akademii Filmowej. Współzałożył Polskie Stowarzyszenie Montażystów, co potwierdza jego zaangażowanie w rozwój branży. Dziś przekazano smutne informacje o śmieci Piotra Kmiecika.

Nie żyje Piotr Kmiecik

Informację o śmierci Piotra Kmiecika podało Polskie Stowarzyszenie Montażystów. Nie ujawniono przyczyny jego zgonu. Tragiczne wieści o śmierci Piotra Kmiecika zostały potwierdzone również przez twórców Polskich Nagród Filmowych Orły:

ŻEGNAMY. W wieku 49 lat zmarł Piotr Kmiecik - montażysta, absolwent Szkoły Filmowej w Łodzi, jeden z najważniejszych i najbardziej wrażliwych twórców montażu swojego pokolenia. (...) Pozostawił po sobie kino precyzyjne, emocjonalne i głęboko humanistyczne. Bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Twórczość Piotra Kmiecika

Twórcy Polskich Nagród Filmowych Orły wspomnieli również o osiągnięciach zmarłego Piotra Kmiecika.

Dwukrotnie został nagrodzony na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za montaż filmów „Chrzest” w reżyserii Marcina Wrony oraz „Kos” Pawła Maślony. Nominowano go do Polskich Nagród Filmowych Orły w kategorii Najlepszy Montaż, między innymi za filmy „Chrzest”, „Ikar. Legenda Mietka Kosza” i „Kos”.

Pracował również przy filmach m.in. „Kobieta na dachu”, „Znachor”, „Napad”, „Simona Kossak” oraz „Zapiski śmiertelnika”, który wszedł do kin w ubiegłym tygodniu, a także serialach: m.in. „Odwróceni”, „Wataha”, „Klangor”, „Emigracja XD”, „Idź przodem, bracie” oraz „Porządny człowiek”.

„Ołowiane dzieci” - ostatni projekt Piotra Kmiecika

Ostatnim projektem Piotra Kmiecika był serial „Ołowiane dzieci” w reżyserii Macieja Pieprzycy. Produkcja ta ma swoją premierę na platformie Netflix zaplanowaną na 11 lutego 2026 roku. Niestety, montażysta zmarł 5 lutego 2026, zaledwie 6 dni przed debiutem serialu.

5 lutego poinformowano również o śmierci Ryszarda Jasińskiego ze "Świata według Kiepskich" a także Kazimierza Szyszki, aktora znanego m.in. z kultowego serialu „Daleko od noszy”.

