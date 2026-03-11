Rodzina Eduarda Löwena pogrążona jest w głębokiej żałobie. Niemiecki piłkarz, obecnie zawodnik St. Louis City SC w USA, 9 marca 2026 roku stracił swoją ukochaną żonę Ilonę. Informacja o jej śmierci poruszyła nie tylko piłkarską społeczność, ale i tysiące kibiców na całym świecie. Ilona Löwen miała zaledwie 29 lat i przez dwa lata toczyła dramatyczną walkę z wyniszczającą chorobą nowotworową.

Klub piłkarza i pastor rodziny publikują wzruszające pożegnania

Odejście Ilony Löwen wstrząsnęło również klubem St. Louis City SC. Na oficjalnych profilach drużyny pojawiły się wzruszające słowa: „Ilona była pięknym przykładem miłości, pokory i dobroci. Będzie nam jej ogromnie brakować”. Klub poprosił kibiców oraz całą społeczność o modlitwę i wsparcie dla rodziny swojego zawodnika w tym niezwykle trudnym czasie.

Słowa otuchy przekazał także pastor rodziny, Marc Sikma. W swoim komunikacie podkreślił, że Eduard i Ilona budowali swoje życie na wierze w Chrystusa:

Po dwuletniej walce z rakiem Ilona Löwen odeszła dziś rano, 9 marca 2026 r. Płaczemy razem z Edu i wszystkimi dotkniętymi tą stratą. Edu i Ilona budowali swoje życie na wierze w Chrystusa. Odnajdujemy pocieszenie w wiedzy, że cierpienie Ilony dobiegło końca i że znajduje się ona teraz w wiecznej obecności swojego Zbawiciela.

Informacja o śmierci żony Eduarda Löwena poruszyła wszystkich, którzy znali tę parę. Niemiecki piłkarz wielokrotnie podkreślał, jak ważna jest dla niego rodzina. Przez ostatnie dwa lata, kiedy Ilona walczyła z chorobą, sportowiec starał się łączyć wymagającą karierę zawodową w Stanach Zjednoczonych z opieką nad chorą żoną. Wierzyli do samego końca w cud, jednak nowotwór okazał się silniejszy.

Kim jest Eduard Löwen? Od wychowanka FC Kaiserslautern po lidera St. Louis City SC

Eduard Löwen to niemiecki piłkarz, który pierwsze kroki w zawodowym futbolu stawiał jako wychowanek FC Kaiserslautern. Szerokiej publiczności dał się poznać podczas występów w 1. FC Nürnberg, gdzie odniósł swoje pierwsze sukcesy, wywalczając z zespołem awans do Bundesligi. Następnie reprezentował barwy Herthy Berlin, a także był wypożyczany do FC Augsburg i VfL Bochum. Przełomowym momentem jego kariery okazał się transfer w 2022 roku do amerykańskiego St. Louis City SC. W nowym klubie szybko stał się liderem środka pola i jedną z największych gwiazd drużyny. Zasłynął zwłaszcza z precyzyjnych rzutów wolnych oraz efektownych goli z dystansu.

Społeczność piłkarska i kibice wspierają Eduarda Löwena w trudnych chwilach

Śmierć Ilony Löwen to niewyobrażalny cios dla Eduarda oraz jego bliskich. W mediach społecznościowych natychmiast pojawiły się liczne wyrazy wsparcia i współczucia dla piłkarza oraz jego rodziny. Wielu kibiców, kolegów z drużyny i przedstawicieli świata sportu przekazuje słowa otuchy i zachęca do solidarności z zawodnikiem St. Louis City SC.

Oficjalne pożegnania oraz wzruszające wypowiedzi przyjaciół podkreślają, że Ilona Löwen pozostanie w pamięci jako osoba wyjątkowa: pełna miłości, pokory i dobroci. Jej tragiczna śmierć w wieku 29 lat stała się szokującym sygnałem dla całej społeczności piłkarskiej, jak krucha i nieprzewidywalna potrafi być ludzka egzystencja.

