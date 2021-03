Nie żyje aktor z "Przyjaciółek"! Zmarł w nocy w wieku 68 lat 

Kolejna tragiczna wiadomość ze świata kultury. W nocy z 17 na 18 marca 2021 roku zmarł Andrzej Kowalczyk znany widzom z epizodycznych ról w "Barwach Szczęścia" oraz "Przyjaciółkach".

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi, Andrzeja Kowalczyka. Spoczywaj w pokoju - poinformowano na Facebooku ZASP Katowice

Aktor miał 68 lat.

Nie żyje Andrzej Kowalczyk z "Barw Szczęścia" i "Przyjaciółek". Aktor miał 68 lat

W ostatnich dniach pożegnaliśmy wielu wybitnych artystów. Poinformowano m. in. o śmierci Krzysztofa Kowalewskiego, Anny Wójtowicz, ("Prześlicznej Wiolonczelistki" z piosenki Skaldów), Aleksandry Koncewicz z "Na Współnej", a teraz do mediów spłynęła wiadomość o śmierci Andrzeja Kowalczyka, który epizodycznie wystąpił m. in. w "Przyjaciółkach", "Barwach Szczęścia", "Świętej wojnie" czy "Pierwszej Miłości" jednak na co dzień związany był z chorzowskim Teatrem Rozrywki.

Na Facebooku "Chorzów Miasto Kultury" tak wspomniano zmarłego Andrzeja Kowalczyka:

Dzisiejszej nocy zmarł Andrzej Kowalczyk, aktor związany z chorzowskim Teatrem Rozrywki przez ponad dwie dekady. Lubiany przez kolegów z zespołu i publiczność, miał w swoim dorobku szereg ról, którymi trwale zapisał się w historii chorzowskiej sceny. Będzie dzięki nim długo i dobrze pamiętany.

Kim był Andrzej Kowalczyk z "Barw Szczęścia"?

Andrzej Kowalczyk nie żyje. Aktor zmarł w wieku 68 lat. Urodził się 20 grudnia 1952 roku w Koninie. Na scenie debiutował w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, następnie Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, czy Teatrze Śląskim, a w ostatnich latach życia w Teatrze Rozrywki w Chorzowie.

Po śmierci Stanisława Ptaka zastąpił go w roli Tewjego Mleczarza w musicalu "Skrzypek na dachu". (...) Jednak Andrzej Kowalczyk w Teatrze Rozrywki to przecież nie tylko "Skrzypek na dachu". Wykreował postać Perona w "Evicie" (była to jego pierwsza rola w Chorzowie), a także Piłata w głośnej realizacji musicalu "Jesus Christ Superstar". Można go było zobaczyć także m.in. w musicalach "West Side Story" "Jekyll & Hyde" "Oliver!", "Billy Elliot" i "Bulwar Zachodzącego Słońca". Dziecięcej publiczności dał się poznać w spektaklach "Pan Plamka i jego Kot" oraz "Kot w butach".

Wspomniano również jego role telewizyjne:

Andrzej Kowalczyk obecny był także na małym i dużym ekranie. Zagrał m.in. w filmach "Na straży swej stać będę" i "Śmierć jak kromka chleba" Kazimierza Kutza oraz serialach "Blisko, coraz bliżej", "Rodzina Kanderów" i "Święta wojna". Aktor miał 68 lat.

Rodzinie i przyjaciołom składamy wyrazy współczucia.

