17 marca zmarła Anna Wójtowicz. Artystka odeszła w wieku 73 lat, a "Gazeta Krakowska" jako przyczynę śmierci podała rozległy udar. "Prześliczna wiolonczelistka" ze słynnej piosenki Skaldów była skrzypaczką w zespole Anawa, który towarzyszył Markowi Grechucie podczas występów.

Anna Wójtowicz urodziła się w 1948 roku i jako 15-letnia dziewczyna zaczęła naukę gry na wiolonczeli w szkole muzycznej. Przypadkowo trafiła do zespołu Anawa, gdzie zaczęła współpracę ze Zbigniewem Wodeckim i Markiem Grechutą. To właśnie Anna Wójtowicz jest tytułową „Prześliczną wiolonczelistką” z piosenki Skaldów, do której słowa napisał Wojciech Młynarski.

Kiedy ustaliłem z Markiem Grechutą, że zakładamy zespół Anawa, Marek poszedł do krakowskiej szkoły muzycznej, aby... szukać muzyków. Od razu, kiedy tam wszedł, trafił na chudego rudzielca. "Znasz kogoś, kto gra na skrzypcach i chciałby grać w zespole? - zapytał go Marek. "Tak - ja gram na skrzypcach i chętnie do was dołączę" - odparł rudzielec. "A nie znasz kogoś, kto gra na wiolonczeli?" - dopytał Marek. "Zaraz kogoś przyprowadzę" - odparł chłopak i po chwili zjawił się z piękną dziewczyną o jasnych włosach. Tak do grupy Anawa dołączyli Zbigniew Wodecki i Ania Wójtowicz. - tak wspomina początki Anny Wójtowicz w zespole Anawa Jan Kanty Pawluśkiewicz

W latach 70. Anna Wójtowicz poświęciła się życiu rodzinnemu i wyszła za brata Jana Kantego-Pawluśkiewicza. Para doczekała się dwójki dzieci, Joanna Pawluśkiewicz jest pisarką.

zmarła Anna Wójtowicz. Była skrzypaczką w pierwszym składzie zespołu Anawa, który towarzyszył na występach i w nagraniach Markowi Grechucie. Wojciech Młynarski unieśmiertelnił ją w swym tekście do piosenki Skaldów - "Prześliczna wiolonczelistka". - czytamy na oficjalnym fanpage'u Piwnicy pod Baranami

Anna Wójtowicz wystąpiła w teledysku do piosenki Marka Grechuty "Nie dokazuj".